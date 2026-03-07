بمباراة منسية.. أرسنال يواصل كتابة التاريخ في الكرة الإنجليزية



هي مباراة منسية إلى الحد البعيد، فلم يكن أحد يتخيل أن أرسنال يمكن أن يسقط في مواجهة مانسفيلد تاون أحد أندية دوري الدرجة الثالثة ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورغم أن فريق الدرجة الثالثة نجح في معادلة النتيجة بعد أن تأخر على أرضه بهدف نونو مادويكي مع نهاية الشوط الأول، لينجح ويل إيفانز في الدقيقة 50، إلا أن كل ذلك لم يكن يشير إلى أن مفاجأة يمكن أن تحدث، فقد كان الوضع واضحاً جداً أن أرسنال في طريقه إلى التأهل، وأن الهدف الثاني مسألة وقت، وهذا ما حدث عندما تمكن البديل إيبريتشي إيزي من تسجيل هدف الفوز، فاتحاً الباب لأرسنال لمواصلة المشوار في أعرق بطولات كرة القدم في العالم، وفي الوقت الذي دخل الهدف نفسه في سلسلة الأرقام التاريخية للنادي اللندني، حيث وصل أرسنال إلى الهدف رقم 19 هذا الموسم عن طريق لاعب بديل، وهو ثاني أعلى معدل له في هذه الفئة من الأهداف بعد موسم 2005 - 2006 عندما سجل 20 هدفاً عن طريق البدلاء ويمكنه تجاوز هذا الرقم خلال ما تبقى من مباريات في الموسم.



كان هذا أول الأرقام التي حققها أرسنال في المباراة، أما الرقم الثاني فكان من نصيب كريستيان موسكيرا، الذي بدأت جماهير أرسنال تشير إليه بـ«الفأل الحسن»، فقلب الدفاع الإسباني، حصل على رقم فريد بعد أن خرج أرسنال منتصراً في المباراة، حيث لم يعرف الفريق الخسارة في 14 مباراة كان فيها موسكيرا ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.



المباراة عرفت أيضاً وصول أرسنال إلى الهدف رقم 100 هذا الموسم، ليصبح ثالث الأندية في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم وصولاً إلى 100 هدف أو أكثر بعد بايرن ميونيخ الذي وصل إلى 128 هدفاً، وبرشلونة الذي يمتلك في رصيده 110 أهداف.



بالانتصار نفسه وصل أرسنال إلى الفوز رقم 35 هذا الموسم في جميع المسابقات من أصل 46 مباراة لعبها حتى الآن، حيث تعادل في 8 مباريات وخسر 3، محققاً إنجازاً متميزاً حتى الآن بعد أن بات أكثر الأندية تحقيقاً للانتصار في جميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن في الدوريات الأوروبية الكبرى.



حدث للتاريخ



ربما يكون أهم الأرقام التي حققها أرسنال في المباراة المنسية، بل وفي هذا الموسم هو دخول النادي مجدداً تاريخ الكرة الإنجليزية بعد أن ضمت التشكيلة الأساسية للفريق أمام مانسفيلد الثنائي اليافع ماكس داومان ومارلي سالمون، وهي المرة الأولى في تاريخ الكرة الإنجليزية التي تشهد تشكيلة أساسية مشاركة لاعبين يبلغان من العمر 16 سنة وأقل في حدث هو الأول من نوعه، ليواصل أرسنال كتابة التاريخ في الكرة الإنجليزية مستغلاً بنجاح هذه المباراة المنسية.