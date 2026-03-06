يوفنتوس يستعيد مهاجمه بعد تغيير 4 مدربين



بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة، يعود المهاجم البولندي أركاديوش ميليك إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، إذ بات اللاعب جاهزاً للانضمام لتشكيلة الفريق في مباراته، يوم الأحد المقبل، أمام بيزا في الدوري الإيطالي.



وأفادت تقارير بأن ميليك انضم إلى التدريبات الجماعية لفريق يوفنتوس بعد أن غاب لمدة طويلة جداً بلغت نحو العامين بعد معاناة مع الإصابة اللعينة.



وأكدت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن المهاجم البولندي قد غاب عن المباريات بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في يونيو عام 2024 أثناء استعداداته للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024.



وخلال فترة إصابة اللاعب وغيابه عن المباريات، تعاقب على تدريب يوفنتوس 4 مدربين، إذ كانت آخر مباراة لعبها ميليك مع يوفنتوس كانت خلال فترة تولي باولو مونتيرو تدريب الفريق مؤقتاً في مايو 2024، حيث شارك في مباراتين فقط.



ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في أي مباراة خلال فترات تدريب تياجو موتا، وإيغور تودور، ولوسيانو سباليتي الذي يدرب الفريق حالياً، وتولى المهمة منذ أكتوبر من العام الماضي.



ومنذ غياب ميليك عانى يوفنتوس على المستوى الهجومي، فيما كتب اللاعب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «أحياناً تكون الرحلة أصعب، ولكن في تلك اللحظات تحديداً نتعلم تقدير ما نملك أكثر».