مدرب توتنهام: ما زلت مؤمنًا بالفريق رغم الهزيمة أمام كريستال بالاس

أعرب إيجور تودور، المدير الفني المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير، عن شعوره بخيبة الأمل عقب خسارة فريقه أمام كريستال بالاس أمس الخميس، مشدداً على أن النقص العددي في صفوف الفريق ساهم في تلك النتيجة.

وتغلب كريستال بالاس على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي ختام الجولة المثيرة، فاز بالاس بثلاثية ليقرب جاره اللندني توتنهام خطوة أخرى من صراع الهبوط، ويصبح موقفه معقداً في الأسابيع المتبقية بجدول المسابقة.

ورغم تقدم توتنهام أولاً بهدف دومينيك سولانكي في الدقيقة 34، فإن الرد جاء سريعاً بثلاثة أهداف قبل نهاية الشوط الأول من الفريق الضيف.

وتعادل السنغالي إسماعيلا سار لكريستال بالاس في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ثم أضاف النرويجي يورجن ستراند لارسن الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وعزز سار التقدم بهدف ثالث في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

ولعب توتنهام بنقص عددي منذ الدقيقة 38 عقب طرد مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، أما توتنهام فلديه 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة عن كل من نوتنجهام فورست صاحب المركز السابع عشر، وويستهام يونايتد صاحب المركز الثامن عشر، أول مراكز الهبوط.

وقال إيجور عقب المباراة: «نشعر بخيبة أمل لخسارة المباراة. بدأنا بشكل جيد وتقدمنا 1-0، ثم تسببت البطاقة الحمراء في تغيير مجرى اللقاء. أصبحت المباراة مختلفة تماماً بعد ذلك. للأسف، كنا نطمح للضغط في الشوط الثاني لكننا لم ننجح».

وعن رأيه في مغادرة الجماهير مبكراً، رد إيجور: «بالطبع أتفهم مشاعر الجماهير. هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم. إنهم يشعرون بخيبة أمل، وكانوا يتوقعون المزيد، ونحن ندرك ذلك. كنا نرغب أيضاً في تقديم الأفضل. للأسف، هذه هي اللحظة التي ندفع فيها الثمن غالياً».

وأضاف مدرب توتنهام: «سأقول لكم الآن، ربما يبدو هذا غريباً، لكنني أؤمن أكثر بعد هذه المباراة مما كنت أؤمن به قبلها. لقد رأيت شيئاً. يتعين علي اختيار اللاعبين المناسبين لأن الفريق يسير في الاتجاه الذي أريده ويجب أن يسير فيه، ومن هو في الفريق يمكنه البقاء، وإلا فبإمكانه الرحيل».

وشدد: «عندما يعود اللاعبون الذين غابوا عنا الليلة، أنا متأكد من أننا سنمتلك فريقاً جيداً وستعود الانتصارات. ليس من السهل تقبل الوضع الحالي، لكن هذا هو الواقع».

وعما إذا كان يصعب على أي مدرب قيادة توتنهام في الوقت الحالي، أوضح: «أريد أن أكون إيجابياً. لا أستطيع أن أقول شيئاً للاعبين بعد هذه المباراة. لقد بذلوا كل ما في وسعهم. للأسف، ندفع ثمن كل تفصيلة».

وكشف: «حتى لو اعتبرنا البطاقة الحمراء تفصيلاً، فهناك دائماً ما يُقال. مع كل المشاكل التي نواجهها الآن، غياب المدافعين اليوم وغياب الظهيرين، هذه مشاكل نعرفها بالفعل. لا أريد التحدث عن ذلك، لكن ينبغي علينا أن نبقى متماسكين الآن».

وأكد مدرب الفريق اللندني في ختام تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لتوتنهام: «الثقة بالنفس والتطور وعدم ارتكاب الأخطاء هو مفتاح النجاح في كرة القدم».