زوجة كوكي توجه رسالة شكر لبيدري.. وفيتينا يختاره الأفضل في العالم

وجهت زوجة اللاعب كوكي، نجم أتلتيكو مدريد، رسالة شكر إلى بيدري غونزاليس، لاعب وسط برشلونة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام».

وكتبت زوجة كوكي على منشور لصورة نجلها ومعه حذاء موقع من بيدري: «نتقدم بجزيل الشكر لبيدري وعائلته على حسن ضيافتهم لي ولليو أمس الأول في برشلونة، وعلى الهدايا اللطيفة، نحبكم يا عائلتنا».

والجدير بالذكر أن برشلونة استضاف أتلتيكو مدريد مساء أمس الثلاثاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وانتهت المباراة بفوز «البارسا» 3-0، ورغم ذلك تم إقصاؤه من البطولة.

وفي منحى آخر، وفي مقابلة مع قناة «Canal 11» البرتغالية، اختار فيتينا، لاعب وسط باريس سان جيرمان، بيدري غونزاليس كأفضل لاعب وسط في العالم، واصفًا إياه بـ«الساحر» و«المذهل» في طريقة لعبه.

وأضاف فيتينا أن اختيار أفضل ثلاثة لاعبي وسط صعب جدًا، لذلك أضاف جواو نيفيس وبرونو فرنانديز إلى جانب بيدري، ليصبح لديهم ترتيب أقرب إلى «أفضل أربعة».

وأوضح أنه لا يعتبر نفسه الأفضل على الإطلاق رغم مستواه المتميز، مؤكدًا أن التقييم يعتمد على الإنجازات والاستمرارية في تقديم المستوى العالي.