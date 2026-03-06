نيمار يعترض على قرار سانتوس بشأن صديقه

علق البرازيلي نيمار، نجم نادي سانتوس، على قرار إدارة ناديه بإنهاء عقد المدافع جواو باسو (29 عاماً) بالتراضي بين الطرفين، بعد فشله في الدخول ضمن حسابات الجهاز الفني الجديد، حيث عبر نيمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شعوره بالإحباط بشأن رحيل اللاعب الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده في ديسمبر/كانون الأول 2026.

وتطورت علاقة نيمار مع باسو منذ أن احتفل الأخير بعودة المهاجم إلى صفوف سانتوس، حيث شعر النجم المخضرم بأنه يتعين عليه التحدث علناً ضد الطريقة التي تم بها رحيل صديقه عن النادي، مشيراً إلى أنه كان ينبغي معاملة لاعب بمكانة باسو الاحترافية بمزيد من الاحترام من جانب مجلس الإدارة والإدارة الرياضية.

وشارك نيمار مشاعره مع ملايين المتابعين عبر «إنستجرام»، حيث كتب رسالة مؤثرة للمدافع الذي رحل عن الفريق قائلاً: «جوني باسو.. حظاً سعيداً في محطتك القادمة يا أخي، أنا حزين لأن أراك ترحل بهذه الطريقة، أنت محترف للغاية وتستحق مزيداً من الاحترام، لكن هذه هي الحياة. حقاً، أتمنى فقط أن تحظى بالأشياء الجيدة، ولطالما كنت أشجعك».

ورغم شعوره بالإحباط علناً، فإن نيمار، وبحسب تقارير عبر موقع «جول»، تقبل قرار إدارة سانتوس، معترفاً بأن المدرب الجديد خوان بابلو فويفودا من حقه اختيار لاعبيه وفقاً لرؤيته الفنية. ومع ذلك، فإنه متأثر عاطفياً برحيل زميل موثوق بهذه الطريقة، وهو حدث لا يمكن أن يتجاهله نيمار.