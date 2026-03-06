برشلونة يترقب أرباحًا محتملة من بيع لاعب سابق

واصل المهاجم البرازيلي الشاب فيكتور روكي (21 عامًا) تسجيل الأهداف مع فريق بالميراس، حيث يقدم مستويات رائعة يمكن أن تعزز الوضع المالي لفريقه السابق برشلونة الإسباني.

ورحل المهاجم البرازيلي عن برشلونة في فبراير 2025 لينتقل إلى بالميراس مقابل 25.5 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كإضافات في عقد اللاعب.

لكن برشلونة يحصل على 20% من قيمة بيع اللاعب مستقبلًا إلى نادٍ آخر، ما يعني أن النادي الإسباني سيجني مزيدًا من الأموال حال تم بيع روكي مجددًا.

وتشير تقارير من البرازيل إلى أن تشيلسي يدرس بجدية التعاقد مع روكي قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووفقًا لموقع «بولا في آي بي» البرازيلي، فإن النادي الإنجليزي يستعد لتقديم عرض كبير في محاولة لضم المهاجم إلى صفوفه.

ويضيف التقرير أن بالميراس قد يكون منفتحًا على المفاوضات إذا كان العرض مغريًا بما فيه الكفاية.

وأكدت مصادر لصحيفة «موندو ديبورتيفو» أن النادي الإنجليزي ربما يكون قد قدم بالفعل عرضًا مبدئيًا بقيمة 50 مليون يورو، رغم أن بالميراس يرى أن هذا المبلغ منخفض للغاية للتخلي عن أحد لاعبيه الأساسيين.

لكن هناك شرطًا بسيطًا مرتبطًا بنسبة الـ20% التي يحصل عليها برشلونة عند رحيل روكي عن النادي، ينص على أنه إذا باع بالميراس المهاجم بأقل من 40 مليون يورو، فسيحصل برشلونة على 10% فقط من قيمة الصفقة.

ورغم ذلك، تشير التكهنات إلى أن أي عرض سيتجاوز هذا الرقم، ما يعني أن برشلونة سيحصل على نسبة الـ20% كاملة.