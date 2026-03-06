ليفاندوفسكي يشيد بموسم كين الاستثنائي مع بايرن ميونخ

أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، إعجابه بما يقدمه الإنجليزي هاري كين مع بايرن ميونخ الألماني، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لتحطيم رقم قياسي حققه ليفاندوفسكي.

وتحدث النجم البولندي في حوار مع قناة «سكاي سبورتس» في منزله ببرشلونة، حيث يتواجد حاليًا مع فريقه لخوض مرحلة مهمة من الموسم قد تضيف إنجازات جديدة إلى رصيده.

لكن في الوقت الذي يطارد فيه فريقه لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، وجه المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا تركيزه نحو تألق كين مع فريقه السابق بايرن ميونخ.

ويهدد هاري كين الرقم القياسي المسجل باسم ليفاندوفسكي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بالدوري الألماني، برصيد 34 هدفًا. وفي الوقت الحالي سجل كين 30 هدفًا في 24 مباراة، ولا يزال أمامه عشر مباريات متبقية هذا الموسم للوصول إلى رقم ليفاندوفسكي الذي حققه في موسم 2020/2021.

وقال ليفاندوفسكي: «هاري كين يسجل الكثير من الأهداف ويلعب بشكل جيد للغاية وقدم أداءً رائعًا. لقد سجلت هذا العدد من الأهداف في 29 مباراة، وإذا لعبت 34 مباراة ربما يمكنني تخيل عدد الأهداف التي كنت سأسجلها».

وأضاف: «بسببه (هاري كين) ربما أكون أكثر فخرًا بالرقم القياسي الذي حققته».