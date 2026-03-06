وهبي مدربًا لمنتخب المغرب بعد إنجاز مونديال الشباب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم تعيين المدرب الوطني محمد وهبي مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، ليتولى قيادة المرحلة المقبلة خلفًا لوليد الركراكي.

ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسار وهبي المميز، بعد قيادته المنتخب المغربي لأقل من 20 عامًا لإحراز لقب كأس العالم للشباب لأول مرة، عقب فوزه على الأرجنتين في نهائي البطولة التي استضافتها تشيلي في أكتوبر الماضي.

وفي كلمة قدم خلالها المدرب الجديد، أوضح فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن الكرة في بلاده تعيش مسارًا من التطور المستمر، قائلًا: «لقد بدأت مرحلة مع وليد الركراكي أوصلتنا إلى المركز الثامن عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، واليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة تهدف إلى الحفاظ على هذا الإرث والذهاب بعيدًا في جميع المنافسات».

وأكد لقجع أن قرار تعيين وهبي جاء ثمرة تقييم جماعي شاركت فيه الإدارة الفنية، مشددًا على تجديد الثقة في الأطر المغربية التي أثبتت كفاءتها قارّيًا ودوليًا في السنوات الأخيرة، لضمان وحدة الرؤية والأهداف بين مختلف الفئات السنية والمنتخب الأول.

من جانبه، أبدى وهبي فخره بهذه المسؤولية، موجّهًا الشكر للاتحاد على ثقته، وللمدرب السابق وليد الركراكي على «الإرث والروح» التي تركها.

وقال وهبي: «لا نحتاج إلى ثورة فنية، فالأهم هو الاستمرار والبناء على ما تحقق. لقد تابعت مباريات كأس إفريقيا الأخيرة كمشجع بقلبي، والآن سنحلل المعطيات بعمق، لكن لن يكون هناك تغيير جذري في الهوية».

وكشف وهبي عن أولى مفاجآت طاقمه التقني بتعيين البرتغالي جواو ساكرامنتو، المساعد السابق للمدرب جوزيه مورينيو، مدربًا مساعدًا للفريق، مؤكدًا أن العمل جارٍ لاستكمال باقي أفراد الطاقم.

وحول أهداف العقد، كان وهبي حازمًا بقوله: «عقدي معنوي مع وطني، وهدفي هو خدمة المغرب وتطوير المشروع الرياضي لضمان الوجود الدائم في الصفوف العالمية الأولى».

واختتم وهبي تصريحاته بالتأكيد على أن العمل بدأ بالفعل لتحضير قائمة المعسكر الإعدادي لنهاية مارس الجاري، قائلًا: «لن نخشى أحدًا مهما كان المنافس، ونثق في المجموعة التي نمتلكها».

يذكر أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة بالدور الأول لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي.