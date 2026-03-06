الركراكي يودع المنتخب المغربي وسط شائعات الرحيل



عزز وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، التكهنات المثارة مؤخراً بشأن رحيله عن منصبه، بعدما نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» يستعيد فيه ذكرياته مع المنتخب.



ونشر المدرب الذي قاد المغرب لتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، كإنجاز تاريخي، لقطات مؤثرة من مسيرته في قيادة المنتخب العربي، معلقا: «الله، الوطن، الملك.. شكراً».



ويأتي هذا التصرف في ظل تكهنات متزايدة بدأت منذ نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها المغرب في ديسمبر ويناير الماضيين، وخسرها المنتخب المضيف في المباراة النهائية لحساب السنغال.



وأوضحت صحيفة «هسبريس» المغربية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيقوم بالإعلان عن هوية المدرب الجديد اليوم الخميس، حيث يظهر محمد وهبي مدرب منتخب الشباب المغربي كأبرز الأسماء المرشحة لخلافة الركراكي.



ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتين وديتين في يومي 27 و31 مارس الجاري، ضد كل من الإكوادور وباراغواي في إسبانيا وفرنسا على الترتيب، ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم 2026 صيف العام الحالي.