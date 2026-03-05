ضربة لبايرن ميونخ.. هاري كين خارج مباراة مونشنغلادباخ

يفتقد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم خدمات مهاجمه هاري كين للمرة الأولى في الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم، غدًا الجمعة، لكن المدرب فينسنت كومباني يتوقع أن يعود إلى تشكيلة الفريق في مباراة دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وقال كومباني إن هداف الدوري كين سيغيب عن المباراة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بسبب مشكلة في ربلة الساق، والتي اعتبرها ليست خطيرة.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «هاري كين سيغيب. لديه كدمة في ربلة الساق ولم يتعاف منها بعد. إنها مجرد كدمة، لا يوجد شيء خطير في الوقت الحالي، لكننا ربما نحتاج إلى يوم آخر قبل أن يشارك معنا».

وأضاف: «بالطبع كنا نحب أن يتواجد هاري معنا، لكن مثل هذه الأمور تحدث».

وسجل كين 30 هدفًا في الدوري الألماني هذا الموسم، بما في ذلك هدفان في كل من مبارياته الأربع الأخيرة. وهو يلاحق الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي يملكه روبرت ليفاندوفسكي برصيد 41 هدفًا. وبسبب غيابه عن مباراة الجمعة، سيبقى أمامه تسع مباريات فقط لمحاولة تحقيق هذا الرقم.

وقال كومباني إنه لا يتوقع أن يغيب كين عن مواجهة أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومباني: «لا أعتقد ذلك، يمكنك أن ترى لغة جسدي، أنا مرتاح للغاية».

وقال المدرب إن غياب كين يفتح الباب أمام لاعبين آخرين للتألق غدًا الجمعة.

وأضاف: «اللاعبون الذين سيشاركون غدًا أمام مونشنجلادباخ متحمسون للغاية، وإذا لم يشارك هاري، يأمل بعضهم في أن يحصلوا على فرصتهم الخاصة».

ويغيب أيضًا هيروكي إيتو وألفونسو ديفيز، لكن حارس مرمى الفريق وقائده مانويل نوير عاد من إصابة في ربلة الساق، وقال كومباني ببساطة: «إنه جاهز».