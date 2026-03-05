تأجيل الجولة 18 من الدوري القطري بسبب الأوضاع الأمنية

ذكر تقرير إعلامي، اليوم الخميس، أن الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر اتخذا قرارًا بتأجيل مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري القطري (دوري نجوم بنك الدوحة).

وذكرت صحيفة «الشرق» القطرية، نقلًا عن مصادر، أن مباريات الجولة الثامنة عشرة كان من المفترض أن تقام اليوم وغدًا وبعد غد، لكن الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة حالت دون ذلك.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانًا في بداية هذا الأسبوع أكد فيه تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، وجاء في البيان أنه سيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد.

بدورها أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر قرارها الرسمي بتأجيل المباراتين الختاميتين من الأسبوع السابع عشر لمنافسات دوري نجوم بنك الدوحة للموسم الرياضي الحالي، واللتين كانتا مقررتين مساء يوم السبت الماضي بين ناديي الشمال وقطر على استاد الخور، ومباراة النادي العربي ضد نادي السيلية على استاد حمد الكبير.