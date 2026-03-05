ديربي الغضب بين إنتر وميلان.. قمة مرتقبة في الكالتشيو

تتجه الأنظار إلى ملعب «جوزيبي مياتزا» في مدينة ميلانو الإيطالية يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويأتي ديربي الغضب في وقت مهم وحساس من الموسم، حيث سيمنح الفوز لإنتر ميلان ثلاث نقاط إضافية يوسع بها الفارق مع ملاحقه ميلان صاحب المركز الثاني. ويبتعد الفريق الأزرق والأسود بفارق عشر نقاط عن ميلان، وسيؤدي الفوز إلى رفع الفارق إلى 13 نقطة مع تبقي عشر جولات على نهاية الموسم.

ويبدو إنتر ميلان في وضع جيد نسبيًا لاستعادة اللقب الذي خسره في اللحظات الأخيرة من الموسم الماضي لصالح نابولي، والغائب عن خزائنه منذ موسم 2023/2024.

وبقيادة مدربه الروماني كريستيان تشيفو، يدخل إنتر ميلان المباراة في وضعية جيدة للغاية مع تصدره ترتيب المسابقة بفارق عشر نقاط عن ميلان، لكن الفشل في دوري أبطال أوروبا لا يزال يلقي بظلاله على الفريق.

وخرج إنتر ميلان من ملحق دور الستة عشر بدوري الأبطال بعد الخسارة أمام بودو جليمت النرويجي 5-2 في مجموع المباراتين، في خروج مفاجئ للفريق الذي وصل إلى المباراة النهائية في عامي 2023 و2025.

لكن الفريق الذي يقوده المدرب تشيفو يرغب في المضي قدمًا في مهمته المحلية، خاصة أنه يملك فرصة بلوغ نهائي كأس إيطاليا، بعدما خرج بنتيجة التعادل السلبي مع مضيفه كومو أول أمس الثلاثاء في ذهاب قبل نهائي المسابقة.

وعلى الجانب الآخر، تبدو المحافظة على المركز الثاني والسعي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل الهدف الأكثر أهمية بالنسبة لميلان. وفي ظل صعوبة المنافسة على اللقب، فإن الفوز على إنتر ميلان، كما حدث في الدور الأول، سيكون ثمينًا لأنه سيقلص الفارق إلى سبع نقاط فقط.

ويسعى لاعبو المدرب ماسيمليانو أليجري إلى استغلال الفرصة وتحقيق نتيجة إيجابية تضع الفريق في موقع قوي في سباق دوري الأبطال، في ظل ملاحقة نابولي وروما لمركز الوصافة.

ويتفوق إنتر ميلان في تاريخ المواجهات بين الفريقين في ديربي الغضب ببطولة الدوري، حيث التقى الفريقان في 205 مباريات بالبطولة عبر التاريخ، فاز إنتر ميلان في 78 مباراة، فيما فاز ميلان في 67 مباراة، وساد التعادل في 60 مباراة.

وفي جميع البطولات، التقى الفريقان في 245 مباراة، فاز إنتر ميلان في 91 منها، وفاز ميلان في 83 مباراة، بينما انتهت 71 مباراة بالتعادل.

وسيفتتح نابولي مباريات الجولة غدًا الجمعة بمواجهة ضيفه تورينو.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ميلان و14 نقطة خلف المتصدر إنتر ميلان. وفشل حامل اللقب في الدفاع عن لقبه بنجاح، لكنه لا يزال يطارد المركز الثاني.

وعلى الجانب الآخر يحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

ويسعى فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى الفوز وانتظار تعثر ميلان، في موسم مخيب للجماهير بعدما كان الفريق واعدًا بصفقاته المميزة في الصيف الماضي.

وأرجع كونتي تعثر فريقه إلى الإصابات التي تعرض لها أبرز لاعبي الفريق، مثل البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي عاد مؤخرًا بعد إصابة طويلة منذ بداية الموسم.

وفي باقي مباريات الجولة يلعب كالياري مع ضيفه كومو، وأتالانتا مع أودينيزي، ويوفنتوس مع بيزا، وليتشي مع كريمونيزي، وبولونيا مع فيرونا، وفيورنتينا مع بارما، وجنوه مع روما، ولاتسيو مع ساسولو.