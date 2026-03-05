باريس سان جيرمان وموناكو.. صدام رابع هذا الموسم

يتجدد الصدام بين باريس سان جيرمان وموناكو عندما يلتقي الفريقان غدًا الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

والتقى الفريقان ثلاث مرات هذا الموسم، حيث فاز موناكو في مباراة الدور الأول التي أقيمت على أرضه بهدف الياباني تاكومي مينامينو، الغائب عن الملاعب لأشهر قادمة بسبب إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

وفي الشهر الماضي التقى الفريقان في الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وأحرج فريق الإمارة الفريق الباريسي كثيرًا، حيث فاز حامل لقب دوري الأبطال 3-2 بصعوبة في معقل موناكو بعدما كان فريق الإمارة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفي لقاء الإياب تعادل موناكو مع باريس سان جيرمان بنتيجة 2-2 على ملعب حديقة الأمراء، الذي يستضيف قمة الجولة مساء الجمعة.

وسيكون سيباستيان بوكونيولي، مدرب فريق الإمارة، أمام تحدٍ للسيطرة على الحالة الذهنية لفريقه وتفادي ما حدث في المباريات الثلاث الأولى أمام باريس سان جيرمان، التي أكملها موناكو بنقص عددي بعد طرد المدافع الألماني تيلو كيرير في مباراة الدور الأول، ومامادو كوليبالي وألكسندر جولوفين في مباراتي دوري الأبطال.

ويدخل موناكو المواجهة متسلحًا بسلسلة من النتائج الإيجابية بتحقيق أربعة انتصارات وتعادل وحيد في آخر خمس جولات، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، ويطمع فريق الإمارة في تحقيق نتيجة إيجابية تدفعه للأمام في جدول الترتيب.

في الجهة الأخرى، يتطلع باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي في المواسم الأربعة الأخيرة، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، بتحقيق فوز يعزز به تربعه على القمة، حيث يعتلي الصدارة بـ57 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن ملاحقه لانس الذي سيستقبل ميتز، متذيل الترتيب (13 نقطة)، مساء الأحد.

كما يأمل المدرب لويس إنريكي أيضًا في تحقيق فوز يرفع المعنويات قبل الصدام الأقوى مع تشيلسي مساء الثلاثاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء أيضًا في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعود عثمان ديمبلي، نجم الفريق الباريسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، ليتواجد في القائمة بعد تعافيه من إصابة عضلية، ليعزز الخيارات الهجومية لإنريكي إلى جانب زملائه برادلي باركولا وديزيريه دوي وجونسالو راموس.

أما أولمبيك ليون، صاحب المركز الثالث برصيد 45 نقطة، فيتطلع لتجاوز الكبوة بعد خسارته في آخر مباراتين عندما يستقبل باريس إف سي صاحب المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، لكن ليون سيكون أمام تحدٍ بدني في ظل خوضه مباراة قوية أمام لانس اليوم الخميس في دور الثمانية لكأس فرنسا.

أما مارسيليا، صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة، فسيخوض مواجهة ثأرية عندما يحل ضيفًا على تولوز صاحب المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، الذي تفوق عليه بركلات الترجيح ليطيح به خارج كأس فرنسا من دور الثمانية أمس الأربعاء.

وفي باقي مباريات الجولة، يلعب ليل ضد لوريان، ونيس ضد رين، ونانت ضد آنجيه، وأوسير ضد ستراسبورج، وبريست ضد لوهافر.