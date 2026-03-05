شقيق سامي خضيرة يقرر اللعب لمنتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن راني خضيرة، شقيق سامي خضيرة لاعب ألمانيا السابق، قرر تمثيل المنتخب الأول بعدما وافق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على تغيير جنسيته الرياضية.

وسبق لراني، لاعب وسط أونيون برلين والمولود في شتوتجارت، اللعب لمنتخبات ألمانيا على مستوى الفئات السنية المختلفة.

وراني (32 عامًا) هو الشقيق الأصغر لسامي خضيرة، لاعب وسط ريال مدريد ويوفنتوس السابق، الذي ساهم في فوز ألمانيا بكأس العالم 2014.

وقال الاتحاد التونسي عبر «فيسبوك» إن «محكمة كرة قدم تابعة للاتحاد الدولي (فيفا) قد صادقت رسميًا اليوم على تغيير الانتماء الرياضي للاعب راني خضيرة».

وأضاف: «أصبح اللاعب مؤهلًا لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للجامعة (الاتحاد) التونسية لكرة القدم بمفعول فوري».

وتستعد تونس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا الشمالية الصيف المقبل، إلى جانب اليابان وهولندا ومنتخب متأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا والسويد وبولندا وألبانيا.