كرة القدم الألمانية تودع الحارس جورج كوخ

توفي حارس المرمى الألماني السابق جورج كوخ عن عمر يناهز 54 عامًا، بعد معاناته من سرطان البنكرياس، وفقًا لما صرح به متحدث باسم نادي فورتونا دوسلدورف، ناديه السابق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال النادي: «ينعى نادي فورتونا جورج كوخ ببالغ الحزن، وستبقى ذكراه خالدة. ويتقدم جميع منتسبي فورتونا بخالص التعازي والمواساة إلى عائلته وأصدقائه وكل من عرف جورج كوخ وقدّره».

ولعب كوخ 213 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليغا)، و165 أخرى في دوري الدرجة الثانية مع أندية من بينها كايزر سلاوترن، وإم إس في دويسبورج، وبي إس في آيندهوفن، بالإضافة إلى دوسلدورف.

وعمل أخيرًا مدربًا لحراس المرمى في نادي فيكتوريا كولن، أحد أندية الدرجة الثالثة، خلال موسم 2022-2023. وتم تشخيص إصابته بالسرطان عام 2023 خلال فحص روتيني، قبل أن يعلن عن مرضه في العام التالي.