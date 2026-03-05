إصابة حارس مرمى بألعاب نارية خلال مباراة في ألمانيا

أُصيب حارس مرمى ألماني بعدما أُلقيت ألعاب نارية على أرض الملعب وانفجرت بجواره خلال مباراة أقيمت مساء الأربعاء.

وسقط فيليكس فيناند، حارس مرمى فريق روت فايس إيسن، على أرض الملعب خلال مباراة فريقه أمام مانهايم في الدوري، وتم نقله إلى المستشفى.

وأعلن روت فايس عبر حسابه على منصة «إكس» أن حارس مرماه أصيب بصدمة صوتية ورد فعل إجهادي.

وأصيب فيناند بعد مرور 53 دقيقة أثناء تقدم فريقه بنتيجة 1-صفر، وتم استئناف اللقاء بعد توقف دام 45 دقيقة، وشارك مكانه الحارس البديل تينو كاسالي، وحافظ إيسن على تقدمه ليخرج فائزًا بهدف.

وتردد أنه تم القبض على المشتبه به، وهو أحد مشجعي فريق مانهايم.

وسبق أن تكررت هذه الواقعة خلال مباراة في الدوري الألماني بين يونيون برلين وبوخوم عام 2024.

وحينها أُصيب باتريك دريوز، حارس مرمى بوخوم، بولاعة أُلقيت من المدرجات، ولم يتمكن من إكمال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، لكن بوخوم فاز بها بقرار إداري بعدما تقدم باحتجاج لدى الاتحاد الألماني لكرة القدم.