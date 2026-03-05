توتنهام بين معركة البقاء وخطر الخسائر المالية الكبيرة

يواجه نادي توتنهام هوتسبير تهديدًا بخسائر مالية كبيرة حتى إذا تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتراجع توتنهام في جدول الترتيب بعد سلسلة من 10 مباريات متتالية عجز خلالها عن تحقيق الفوز، ليجد نفسه في معركة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي.

وبسبب تراجع النتائج، تمت إقالة المدرب الدنماركي توماس فرانك في الشهر الماضي، ليحل مكانه الكرواتي إيجور تودور الذي تولى المهمة بشكل مؤقت، بينما تشير التقديرات إلى أن توتنهام مهدد بخسارة 250 مليون جنيه إسترليني في حال هبوطه.

ومن جانبه، نوه المحامي الرياضي البارز جيف كانينجهام إلى أخبار غير سارة، بغض النظر عن الدوري الذي سيلعب فيه توتنهام في الموسم المقبل 2025-2026، بسبب احتمالية غيابه عن المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الثالثة فقط خلال 21 موسمًا.

وقال كانينجهام لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أتوقع أن تزداد إيرادات توتنهام نتيجة مشاركته في بطولة أوروبية، وإذا لم يتأهل لبطولة قارية فلن تقتصر الخسارة على إيرادات المشاركة في البطولة فقط، بل ستشمل أيضًا إيرادات حقوق البث مقابل مشاركته، بالإضافة إلى إيرادات التذاكر والضيافة».

وأوضح: «في كل مباراة لتوتنهام على أرضه، إذا باعت إدارة النادي 60 ألف تذكرة، بالإضافة إلى إيرادات الضيافة من جانب الشركات للترويج لها، يحقق النادي إيرادات كبيرة».

وأكد: «ستكون الخسارة كبيرة ولا مجال لتفاديها، لأنه ببساطة إذا قل عدد المباريات وانخفضت إيرادات البث التلفزيوني من البطولات الأوروبية، فستكون الخسائر أكبر».

في المقابل، كان كانينجهام أكثر تفاؤلًا بشأن قدرة النادي اللندني على التعامل مع الهبوط، نظرًا لامتلاكه تاسع أكبر إيرادات في عالم كرة القدم.

وقال كانينجهام: «تكلفة الهبوط المعلنة بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني تعد دقيقة بشكل كبير».

وأوضح: «سيتم على الأرجح مقارنة فرق الإيرادات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمراكز التي اعتادوا احتلالها، وإذا أخذنا في الاعتبار المشاركة في البطولات الأوروبية، ستصل التكلفة إلى 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل».

واستبعد المحامي الرياضي البارز لجوء توتنهام إلى التسهيلات المالية لسد هذه الفجوة، لأن النادي اللندني يتمتع باستقرار مالي جيد، وسيعتمد بشكل أكبر على تخفيض نفقاته عبر عدد من الإجراءات مثل تخفيض أجور اللاعبين.

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتوقع أن يكون وضع توتنهام جيدًا في دوري الدرجة الأولى، وسينافس مثل بيرنلي على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هبوطه».