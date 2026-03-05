مدرب برايتون: الفوز لا يبرر ما يفعله أرسنال

شن فابيان هورزلر، مدرب برايتون آند هوف ألبيون، هجومًا لاذعًا على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد هزيمة فريقه 1-صفر على أرضه أمس الأربعاء، متهمًا فريق المدرب ميكل أرتيتا «بوضع قواعده الخاصة».

وسجل بوكايو ساكا لاعب أرسنال الهدف الوحيد في الدقيقة التاسعة، وكان ذلك كافيًا لتحقيق فوز حاسم للنادي اللندني، الذي تقدم بفارق سبع نقاط في سباق الفوز باللقب، بعد تعادل مانشستر سيتي 2-2 على أرضه مع نوتنجهام فورست.

وسيطر برايتون على المباراة لفترات طويلة، لكنه خرج محبطًا بعد أن تمكن أرسنال من الصمود بفضل دفاعه القوي.

ويتصدر فريق أرتيتا الآن منافسيه كافة في طريقه للفوز بأول ألقابه في الدوري منذ عام 2004، لكن هورزلر قال إن أسلوب لعب منافسه ليس الذي يرغب في محاكاته، واتهم أرسنال بإضاعة الوقت.

«أنواع مختلفة من الفوز»

قال المدرب الألماني، الذي انتقد قبل المباراة طول الفترة التي يستغرقها أرسنال في تنفيذ الكرات الثابتة: «أعتقد أن هناك فريقًا واحدًا فقط حاول لعب كرة القدم اليوم، ولذلك أنا فخور بالطريقة التي لعب بها فريقي.

هناك أنواع مختلفة من الفوز، لذلك إذا فازوا بالدوري الإنجليزي الممتاز فلن يسأل أحد كيف فازوا باللقب. أعتقد أنه يمكنك أن تشعر حقًا أنهم يفعلون كل شيء الآن للفوز بهذه المباراة، وفي النهاية الأمر يتعلق بالقواعد.

إذا سمحت رابطة الدوري الممتاز والحكم بكل شيء، فسيكون الأمر صعبًا، لأنهم يضعون قواعدهم الخاصة. في الوقت الحالي أشعر أن أرسنال يضع قواعده الخاصة، بصرف النظر عن طريقة لعبهم.

لن أكون أبدًا ذلك النوع من المدربين الذين يحاولون الفوز بهذه الطريقة. أريد أن أقدم أداءً جيدًا وأن يستمر لاعبو فريقي في التحسن ومواصلة لعب كرة القدم في الملعب. ستنجح الفرق في إدارة الوقت وإضاعته، لكني أعتقد أنه يجب أن يكون هناك حدود تضعها رابطة الدوري الممتاز والحكام، لكن حاليًا يمكنهم فعل ما يريدون».

وانتقد هورزلر بشكل خاص حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا، واتهم الحارس الإسباني بتعمد السقوط «ثلاث مرات».

وقال المدرب الألماني: «حاولنا الحفاظ على حركة الكرة والاستمرار في صنع الفرص، وفي النهاية أعتقد أن هذا النوع من المنافسين لا يمكن معاقبته إلا بالفوز عليه.

هل استمتعتم حقًا بهذه المباراة؟ أنا متأكد أن أحدكم قد يرفع يده لأنه أحد مشجعي أرسنال، لكن بخلاف ذلك لا أحد.

تخوض مباراة يستمر اللعب فيها 60 دقيقة، ثم عندما تلعب ضد أرسنال 50 دقيقة فقط، أي بفارق عشر دقائق. فهل هذا ما تدفع الجماهير المال لمشاهدته؟ هل تفهمون قصدي؟».

وفضّل أرتيتا التركيز على الليلة المهمة لفريقه في سباق الفوز باللقب، ورفض الإدلاء برأيه عندما سُئل عن تعليقات هورزلر.

وقال: «يا لها من مفاجأة. ما عليك سوى العودة إلى المباريات السابقة وستجد الكثير من التعليقات المشابهة لهذه دائمًا. أنا أحب لاعبي فريقي، ونحن نحب لاعبينا، وأنا أحب الطريقة التي ننافس بها».