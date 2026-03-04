ريال مدريد.. لا بد من أليغري وإن طال الانتظار



أكدت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» استعداد ريال مدريد لمحاولة ثالثة للتعاقد مع ماسيميليانو أليغري ليكون مدرباً للميرنغي في الصيف القادم، وارتبط اسم ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان الحالي بتدريب نادي ريال مدريد في الموسم المقبل، ولطالما حظي أليغري بتقدير كبير من النادي الملكي، وكاد أن يتعين مدرباً للفريق مرتين المرة الأولى: في عام 2019، وبعد فترة أليغري الناجحة مع يوفنتوس (خمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي وأربعة انتصارات في كأس إيطاليا)، فشلت الصفقة.، والمرة الثانية في عام 2021، توصل ريال مدريد إلى اتفاق كامل: ثلاث سنوات مقابل 8.5 ملايين يورو في الموسم الواحد، ولكن اجتماعاً في اللحظة الأخيرة مع رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي أبقى أليغري في تورينو.



ويشعر الرئيس فلورنتينو بيريز بخيبة أمل من اختيارات تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا بعد رحيل أنشيلوتي، وهو يفضل الآن مدرباً تكتيكياً مجرباً وذا خبرة، ويُنظر إلى أليجري على أنه الخيار الأمثل، إلى جانب يورغن كلوب، علماً بأن عقده يمتد حتى يونيو 2027، بعودته بعد غياب دام 11 عاماً.



وبحسب الصحيفة فإن المدرب المخضرم يعشق مدينة ميلان الإيطالية، وأجواءها، والعمل، واصفاً العمل بنادي ميلان بالرائع، وقد صرح مؤخراً بأنه يستطيع بناء مشروع طويل الأمد هناك، لكن عندما يطرق ريال مدريد الباب، فإنه سيرحب بشدة بالقدوم إلى سانتياغو بيرنابيو معقل الريال.