غريزمان ينتقم من سخرية برشلونة بعد عام كامل



انتهز الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتليتكو مدريد فرصة تأهل فريقه إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة لينتقم بعد عام كامل من سخرية النادي الكتالوني من فريقه باستخدام الأسلوب والطريقة نفسهما.



وبعد أن أقصى أتليتكو مدريد، برشلونة من بطولة كأس ملك إسبانيا، اختار النجم الفرنسي أن يعيد استخدام العبارة ذاتها التي سخر بها الحساب الرسمي لنادي برشلونة منه ومن أتليتكو في مارس من العام الماضي، حينما نشر النادي صورة لغريزمان يظهر فيها أمام لاعبي برشلونة وهم يحتفلون بشكل دائرة عقب الفوز الدرامي 4-2 في ملعب ميتروبوليتانو ضمن الدوري الإسباني، وذلك بعدما كان أتليتكو متقدماً بهدفين نظيفين، وأرفق النادي الصورة بعبارة «هذه الصورة قاسية جداً» في سخرية مما حدث خلال المباراة.



وبعد أن نجح أتليتكو في إقصاء برشلونة من الكأس، لم يفوت غريزمان الفرصة وكرر السخرية نفسها بعد أن نشر صورة له وهو يحتفل بالتأهل، وخلفه لاعبي برشلونة على أرض الملعب، وأرفقها بالتعليق نفسه «هل هذه الصورة قاسية جداً؟» مع رموز تعبيرية ساخرة.



وحظي منشور غريزمان على تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من عشاق أتليتكو مدريد، التي اعتبرت أن ما فعله لاعبها يُعد رداً مستحقاً على سخرية برشلونة العام الماضي، في الوقت لم يكن الأمر مقبولاً بالنسبة لجماهير برشلونة التي باتت حزينة بعد الإقصاء المرير.