التوترات في الشرق الأوسط تربك روزنامة الرياضة العالمية

أدت الأزمات المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تأجيل فعاليات رياضية في عدد من الدول، بينما تأثرت مسابقات أخرى باضطرابات واسعة في حركة السفر، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية.

تعطل وصول اللاعبين

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية أنها تعمل على إيجاد حلول بعد أن واجه عدد من الرياضيين صعوبة في السفر إلى دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا بسبب اضطرابات السفر في عدد من مطارات الشرق الأوسط.

وقالت اللجنة أمس الثلاثاء: «إغلاق المجال الجوي في الشرق الأوسط يؤثر على وصول بعض الرياضيين المشاركين... نعمل بجد مع اللجنة المنظمة لدورة ميلانو كورتينا 2026 لإيجاد حلول للمتضررين».

تأجيل مباريات كرة قدم

ألغت إيران جميع الفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر، بما في ذلك دوري الأضواء لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل جميع المباريات إلى أجل غير مسمى، مما أثار الشكوك حول إقامة مباراة إسبانيا والأرجنتين الودية المقررة في الدوحة يوم 27 مارس.

مسابقات الأندية القارية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل المزيد من المباريات في مسابقاته القارية للأندية.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه: «في أعقاب القرار الصادر في الأول من مارس بتأجيل مباريات ذهاب الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب، يؤكد الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات الإياب أيضاً».

وأضاف البيان أنه تم تأجيل المباريات المقررة بين التاسع و11 مارس، وتشمل:

دوري أبطال آسيا للنخبة: مباريات إياب دور الـ16 (منطقة الغرب).n

دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي: مباريات إياب دور الثمانية لأندية الغرب.n

وأكد الاتحاد أن مباريات الشرق ستقام في موعدها المقرر، وأن سلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير تظل «الأولوية القصوى».

بطولة العالم للتحمل

ألغت بطولة العالم للتحمل سباقها الافتتاحي للموسم في قطر، وكان من المقرر إقامة سباق قطر لمسافة 1812 كيلومتراً بين 26 و28 مارس على حلبة لوسيل.

وسيبدأ الموسم رسمياً من سباق إيمولا ست ساعات في إيطاليا بين 17 و19 أبريل.

وقالت البطولة في بيان: «نظراً لأهمية سلامة وأمن المتنافسين والموظفين والجماهير، فقد تقرر تأجيل الحدث».

سباقات فورمولا 1

قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، إن سلامة المشاركين ستكون «المعيار الأساسي» في تقييم إقامة سباقات فورمولا 1 الشهر المقبل في البحرين والسعودية.

وقال يوم الاثنين الماضي: «ستكون السلامة والرفاهية هما الأساس الذي نسترشد به في قراراتنا بشأن الأحداث المقبلة، بما فيها بطولة العالم للتحمل وفورمولا 1».