استمرار التأجيلات في بطولات الأندية الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل المزيد من المباريات في مسابقاته القارية للأندية حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان على موقعه: «في أعقاب القرار الصادر في الأول من مارس بتأجيل مباريات ذهاب الأدوار الإقصائية في مسابقات الأندية الآسيوية لمنطقة الغرب، يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات الإياب أيضاً».

وأضاف البيان: «وبناءً على ذلك، تم تأجيل المباريات التالية التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من التاسع إلى 11 مارس حتى إشعار آخر، وهي: دوري أبطال آسيا للنخبة: مباريات إياب دور الـ16 (منطقة الغرب). دوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي الآسيوي: مباريات إياب دور الثمانية التي تضم أندية من منطقة الغرب».

وتابع الاتحاد: «كما تم الإعلان سابقاً، ستقام جميع المباريات التي تضم أندية من منطقة الشرق في مختلف مسابقات الأندية الآسيوية في مواعيدها المحددة مسبقاً».

وأكد الاتحاد الآسيوي أن أولويته القصوى «ستبقى سلامة وأمن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك اللاعبون والفرق والمسؤولون والشركاء والجماهير، ونحن ثابتون في التزامنا بضمان بيئة آمنة للجميع، على أن يتم تقديم المزيد من التحديثات في الوقت المناسب».