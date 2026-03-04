صراع القمة يشتعل في ختام المرحلة الأولى من الدوري المصري

تنطلق غداً الخميس الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وسط سعي الزمالك وبيراميدز والأهلي لتحقيق الفوز للبقاء في المقدمة قبل انطلاق المرحلة الثانية والحاسمة للمسابقة.

وينفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا الذي خاض 19 مباراة.

وسيحل الأهلي ضيفاً على المقاولون العرب، بينما يحل بيراميدز ضيفاً على حرس الحدود غداً، ويستقبل الزمالك فريق الاتحاد السكندري في اليوم التالي في مواجهة صعبة للفريقين.

وسيسعى الأهلي، حامل اللقب، إلى تعويض تعادله 1-1 في الجولة الماضية مع زد، وسيعمل على حصد نقاط مباراته مع المقاولون العرب من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة، وأيضاً للتشبث بالمنافسة على الاحتفاظ بلقبه المفضل.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة الأهلي تغييراً كبيراً بعد استقرار الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق، على منح الفرصة كاملة للحارس الشاب مصطفى شوبير، وعدم الاعتماد على سياسة التناوب مع الحارس المخضرم محمد الشناوي.

كما تشهد التشكيلة الدفع بالثنائي محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد مصطفى «زيزو» في الهجوم بدلاً من الثنائي طاهر محمد طاهر والمغربي أشرف بن شرقي، إلى جانب عودة المالي إليو ديانج لوسط الملعب بجوار مروان عطية بدلاً من التونسي محمد علي بن رمضان.

واستبعدت إدارة الأهلي فكرة الاستغناء عن خدمات توروب، ومنحه فرصة الاستمرار للعمل على الاحتفاظ بلقب الدوري والمنافسة في دوري أبطال أفريقيا.

العودة للمنافسة

يتعين على بيراميدز، وصيف بطل العام الماضي، العمل على تحقيق الفوز على حرس الحدود كخطوة أولى للتخلص من لقب الوصيف وتحقيق حلم طال انتظاره للفوز باللقب المحلي.

ولن يتحقق الحلم إلا بتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الزمالك، والفوز على مضيفه حرس الحدود، والانتظار لانطلاق المرحلة الثانية وبدء العودة للمنافسة على الصدارة.

ويلتقي يوم الخميس أيضاً بتروجت مع طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي.

ويوم الجمعة يلتقي الزمالك، المنتشي بالفوز على بيراميدز ويعيش لاعبوه حالة معنوية مرتفعة بعد الانفراد بالصدارة، مع ضيفه المتعثر الاتحاد السكندري صاحب المركز الرابع عشر.

ويأمل الاتحاد في مواصلة انتصاراته من أجل الاقتراب من وسط ترتيب الجدول والابتعاد عن الأندية الساعية للهروب من القاع.

وتغلب الاتحاد 2-0 على ضيفه غزل المحلة في الجولة الماضية، لكن لا يفصله عن منطقة الهبوط سوى خمس نقاط قبل أن تبدأ معارك المرحلة الثانية.

كما يلتقي يوم الجمعة المصري البورسعيدي مع ضيفه الإسماعيلي في مباراة قمة ساحلية، والجونة مع وادي دجلة.

وتختتم الجولة يوم السبت المقبل بمباريات غزل المحلة مع فاركو، وسموحة مع مودرن سبورت، وكهرباء الإسماعيلية مع إنبي.

وفي المرحلة الثانية للدوري يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم الأولى سبعة أندية تتنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقاً يتنافسون من أجل البقاء، وتنتهي بهبوط أربعة فرق إلى دوري الدرجة الثانية.