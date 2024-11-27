وزير الرياضة السعودي: 500 مليون ريال العوائد المتوقعة من تخصيص 6 أندية

قال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، إن هناك طلبات من 25 شركة للاستثمار في أندية تم طرحها للتخصيص في السعودية من بينها شركات دولية، مشيرا إلى أن العوائد المتوقعة من تخصيص 6 أندية تبلغ 500 مليون ريال .

وأضاف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل خلال ملتقى ميزانية 2025، اليوم الأربعاء أن العوائد المتوقعة من هذه الفرص تصل إلى نحو 500 مليون ريال.

وأوضح أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في تخصيص الأندية بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وتم طرح 14 نادي كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر القليلة القادمة قد تكون كافة الإجراءات اكتملت وتم الوصول إلى المرحلة الثانية من ناحية الطرح، موضحا أن هناك اهتمام من شركات دولية غير سعودية للاستثمار في الأندية سيتم الإعلان عنها قريبا أيضا.

وأوضح، أن الوزارة كانت قد أنشأت منصة "نافس" لترخيص الأندية والاكاديميات، موضحا أن هناك 2000 أكاديمية و 500 نادي حصلوا على التراخيص بالفعل عمل منهم نحو 250 نادي مقارنة بـ 170 سابقا، و 1500 أكاديمية.

وتحدث بن تركي خلال كلمته على حوكمة الأندية، موضحا أنها بدأت منذ 2019 في استراتيجية دعم الأندية، وهي عززت من الكفاءة المالية والإدارية للأندية.

وكشف أن السعودية استضافت خلال الـ 4 سنوات الماضية، 80 فاعلية دولية زارها حوالي 5ر2 مليون سائح.

ولفت الوزير الفيصل إلى أنه منذ بدء المشروع كانت المطالبات على الأندية حوالي 600 مليون وصلت 200 مليون خلال سنة، وخلال الموسم الماضي وصل فسخ العقود إلى 616 مليون، انخفضت إلى 30 مليون، وهي تدل على كفاءة كل إدارات في الأندية بشكل يحفز الاستثمار الخاص.

وأوضح أن الفرص الوظيفية تحسنت أيضا تباعا لذلك، إذ وصلت 500 آلاف وظيفة دوام كامل في الأندية، ومن المستهدف وفق رؤية 2030 خلق 130 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة .