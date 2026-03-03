المغربي مزراوي نجم مانشستر يونايتد يصطاد «صائد» توقيعات (فيديو)



وجد نصير مزراوي دعماً كبيراً من مشجعي النادي، ومن متابعي كرة القدم الإنجليزية، بعد موقف قوي من النجم المغربي.



فخلال مغادرته ملعب أولدترافورد، التابع لمانشستر يونايتد، بعد نهاية مباراة الفريق أمام كريستال بالاس، التي شارك مزراوي في معظم زمنها، وبعد فترة من الجلوس على دكة البدلاء، استوقفه أحد المشجعين طالباً توقيعه، وهو أمر معتاد من الجمهور ومعتاد أكثر من لاعبي مانشستر يونايتد بعد توجيهات من المدرب السابق أن نصف الفريق على الأقل يجب أن يوقع «أوتوغرافات» للجمهور بعد نهاية المباراة، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان غير متوقع بالمرة.



فمع توقف سيارة النجم المغربي أمام الجمهور قبيل مغادرته من أولدترفورد، قام أحد المشجعين بتقديم لوحة تحتوي على الرقم «3» بالخط نفسه الذي تكتب به عبارة الدوري الإنجليزي، وعندما أراد مزراوي أن يوقع على اللوحة لاحظ في اللحظة الأخيرة الشخص الذي طلب منه التوقيع على اللوحة وشك في أنه «صائد» توقيعات أي يقوم بالحصول على توقيعات النجوم ثم يبيعها في مزادات، ليقوم مزراوي بالتوقيع بطريقة غير معتادة على الرغم من أنه دائماً ما يوقع «أوتوغرافات» منذ أيامه في أياكس الهولندي، ليتضح بعد ذلك صحة نظر النجم المغربي، إذ تبين أن الشخص المعني صائد توقيعات فعلاً، حيث قام بنشر فيديو التوقيع على تيك توك مدعياً أنه قام ببيع التوقيع بمبلغ 80 جنيهاً إسترلينياً، ووجد الفيديو انتشاراً كبيراً، ولكن معظم التعليقات كان سلبية على تصرف المشجع، حيث استهجن المعلقون على الفيديو التصرف الذي قام به المشجع وساندوا النجم المغربي.