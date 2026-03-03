الحكم يكشف سبب طرد ماستانتونو أمام خيتافي

ربما يغيب فرانكو ماستانتونو عن فريقه ريال مدريد لعدة مباريات بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، لاعتراضه على قرارات الحكم خلال خسارة الفريق الملكي صفر / 1 أمام خيتافي، أمس الاثنين، بملعب (سانتياجو برنابيو).

ومع تزايد إحباط لاعبي ريال مدريد من إهدار لاعبي خيتافي للوقت خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، استمر ماستانتونو في الاعتراض على الحكم بعد احتساب ركلة حرة لصالح خيتافي.

وبدا أن ماستانتونو تجاوز الحد، ليوقف الحكم أليخاندرو مونيز، الذي أدار اللقاء، المباراة بعد أن التفت إليه فجأة بسبب ما قاله اللاعب الأرجنتيني، ثم أشهر البطاقة الحمراء مباشرة.

وعقب المباراة، وصف ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، سلوك ماستانتونو بأنه «غير مقبول»، منتقداً اللاعب الشاب لافتقاره إلى الهدوء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، كشف تقرير الحكم سبب طرد ماستانتونو، حيث كتب: «في الدقيقة 90، تم طرد اللاعب فرانكو ماستانتونو بسبب مخاطبته لي، صارخاً بالكلمات التالية مرتين: (يا للعار، يا له من عار لعين)».

وفيما يتعلق بمدة إيقاف ماستانتونو المحتملة، فباعتباره لاعباً تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء مباشرة، فمن المرجح أن يغيب لأكثر من الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة.

وينص قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن «مخاطبة الحكام بألفاظ أو سلوكيات تنم عن عدم الاحترام أو الاستخفاف، ما لم يشكل ذلك مخالفة جسيمة، يعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات».

وفي مثل هذه الحالات، من المرجح أن يتلقى لاعب الفريق الملكي إيقافاً لمباراتين.

وهذا يعني أنه، بالإضافة إلى غيابه عن مباراة ريال مدريد ضد مضيفه سيلتا فيجو مساء الجمعة المقبل على ملعب (بالاييدوس)، فمن المرجح أيضاً ألا يشارك ماستانتونو في مباراة النادي الملكي ضد ضيفه إلتشي في الأسبوع التالي، والتي ستقام بين مباراتي الفريق ضد مانشستر سيتي الإنجليزي بدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المفترض نظرياً أن يعود ماستانتونو للفريق الأبيض في الوقت المناسب لمواجهة جاره اللدود أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، على ملعب (سانتياجو برنابيو) في 22 مارس/آذار المقبل.