مدرب ريال مدريد: الدوري لم يُحسم وسنقاتل حتى النهاية

أعرب ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن شعوره بالإحباط من خسارة فريقه المباغتة صفر / 1 أمام ضيفه خيتافي، أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ26 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه أصبح مطالباً بعدم التفريط في أي نقطة في لقاءاته المقبلة بالمسابقة.

وسجل خيتافي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 عن طريق مارتن ساتريانو، ليخطف ثلاث نقاط ثمينة، فيما تعرض ريال مدريد للنقص العددي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، عقب طرد لاعبه الشاب فرانكو ماستانتونو.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 60 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي برشلونة (المتصدر)، ليخسر الفريق الأبيض فرصة تقليص الفارق مع حامل لقب الموسم الماضي.

وصرح أربيلوا في المؤتمر الصحفي، الذي عقده بعد المباراة التي أقيمت بملعب (سانتياجو برنابيو) في العاصمة مدريد: «تبقى 36 نقطة على نهاية الموسم وليس لدينا هدف آخر سوى القتال للحصول على هذه النقاط. هنا لا أحد يستسلم. هذا هو ريال مدريد».

وأضاف المدرب الإسباني: «هنا لا يتم التخلي عن أي شيء حتى آخر مباراة. بالطبع، فارق الأربع نقاط هو مسافة نعتقد أننا نستطيع تقليصها، ولأجل ذلك سنقاتل ونعمل، بدءاً من المباراة القادمة في فيجو. هذا هو ريال مدريد، وهنا لن يستسلم أحد».

وحول تعليقه على المباراة، قال أربيلوا: «أعتقد أننا حصلنا على فرص أوضح من تلك التي حصل عليها خيتافي. بالطبع، هذه مباراة كان يمكننا أن نقدم فيها أداء أفضل، لكنها أيضاً مباراة تنافسنا فيها وسنحت لنا فرص أسهل بكثير من تلك التي حصلوا عليها».

وتابع: «حاولنا التسجيل منذ الدقيقة الأولى. كانت لدينا فرصة لفينيسيوس في الشوط الأول وكانت واضحة للغاية، وفي الشوط الثاني كانت هناك فرصة لأنطونيو روديجر وأخرى لرودريجو».

وأوضح: «أعتقد أننا كنا نستحق تسجيل هدف، لكن كرة القدم ليست عن الاستحقاق. خيتافي قام بعمل رائع، وهو ما يفعله دائماً. كنا نعلم نوع المباراة التي سنواجهها. لم يحدث شيء لم نكن نتوقعه».

وأضاف أربيلوا: «هدفنا هو الحصول على النقاط المتبقية جميعاً. أعلم أنه بعد هزيمة مثل التي تعرضنا لها اليوم يبدو كل شيء مظلماً ولا يوجد الكثير من الأمل عندما تخسر بهذه الطريقة، لكن هذا يجب أن يكون هدفنا».

وشدد مدرب الريال: «لدينا مباراة صعبة جداً في ملعب سيلتا فيجو وينبغي علينا الفوز بها. بعد ذلك، لدينا مواجهة في دوري أبطال أوروبا ضد خصم كبير مثل مانشستر سيتي. لكن هنا لا أحد يستسلم في الدوري الإسباني أو أي شيء آخر، مع العلم أن لدينا الكثير لتحسينه. لن أضع أي عيب على جهد لاعبي فريقي اليوم. تحسين الأداء هو مسؤوليتي».

وأشار أربيلوا: «أرى أننا نملك لاعبين رائعين وتشكيلة قوية، ولاعبين سيستعيدون لياقتهم وسيساعدوننا كثيراً. هدفنا هو الاستمرار في التحسن ومعرفة أننا قادرون على تقديم أداء أفضل في الملعب».

وزاد: «اليوم واجهنا صعوبة أمام خصم أغلق المساحات بشكل جيد جداً ولم يضغط علينا في تمرير الكرة بين المدافعين. ربما كان علينا أن نكون أكثر هجومية في الخط الأول، ونزيد عدد اللاعبين في الخط الأخير، ونقوم بالمزيد من التحركات بدون كرة ونكون أكثر فاعلية في الأطراف. صحيح أننا غالباً ما نعتمد على الخيار السهل، وهو فينيسيوس الذي يمتلك مهارات كبيرة، لكن يجب أن نكون قادرين على خلق الفرص من الجانبين وأن نشكل تهديداً دائماً على كلا الطرفين. هذا ما يجب أن نصححه ونحسنه».

وكشف أربيلوا: «تحدثنا كثيراً عن صعوبة مهاجمة الكتل الدفاعية المنخفضة. كانت مباراة مليئة بالتوقفات، والحكم سمح بأن تُلعب المباراة بهذه الطريقة مع الكثير من الإيقاف. هذا ليس انتقاداً لخيتافي، لأنهم يفعلون ما يُسمح لهم به».

واستطرد: «أمام هذه الصعوبة التي وضعها خيتافي، واجهنا صعوبة في خلق المزيد من الفرص، رغم أنني أعتقد أن الفرص التي حصلنا عليها كانت كافية لتسجيل الأهداف. ولكن بالطبع هناك مجال كبير للتحسين».

وفي ختام حديثه، تطرق أربيلوا إلى غيابات الريال بسبب الإصابة، قائلاً: «عندما تخسر، تتذكر دائماً اللاعبين المهمين، لكننا ريال مدريد ولا يمكنني تقديم أعذار بسبب إصابات مثل جود بيلينجهام أو كيليان مبابي. لدينا لاعبون وجودة كافية للفوز بالمباريات. هذا هو دور هذه التشكيلة. لن أبحث عن أعذار بسبب الإصابات اليوم».