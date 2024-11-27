4 مواجهات بالنسخة الثانية من السوبر الإماراتي القطري في يناير

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء أن النسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتية القطرية ستشهد أربع مواجهات في يناير المقبل على أربعة ألقاب مختلفة.

وقال الاتحاد على منصة إكس "بمشاركة ثمانية فرق، أربعة قطرية ومثلها إماراتية ستقام مسابقة كأس السوبر القطرية الإماراتية".

وأضاف: "ستحمل البطولة الأولى اسم درع التحدي وتجمع بين الريان وصيف دوري نجوم قطر ونظيره شباب الأهلي وصيف الدوري الإماراتي في 16 يناير بالدوحة".

وسيلتقي ببطولة كأس السوبر فريق النصر وصيف كأس رئيس الدولة مع نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير في دبي".

وستحمل البطولة الثالثة اسم درع السوبر وتجمع بين السد حامل لقب دوري نجوم قطر والوصل بطل دوري المحترفين الإماراتي في 18 يناير بالدوحة.

وسيلتقي الوحدة بطل كأس الإمارات مع الوكرة بطل كأس قطر على لقب كأس التحدي في 19 يناير في أبوظبي.