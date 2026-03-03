تفاؤل في برشلونة بعد تعيين حكم مباراة أتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا

تقرر تعيين الحكم الباسكي دي بورجوس بينجوتشيا لإدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، غداً الثلاثاء، في إياب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن بينجوتشيا سيعاونه كل من إيكر دي فرانسيسكو وأسير بيريز دي مينديولا. وسيتولى دانييل خيسوس تروخيو مسؤولية تقنية الفيديو المساعد «فار»، يساعده خافيير إجليسياس. وأضافت أن الحكم الباسكي يستعد لإدارة المباراة المرتقبة، وذلك بعدما كان حكماً لمباراة ديربي الأندلس التي انتهت بالتعادل 2 / 2 بين ريال بيتيس وإشبيلية. وأشارت إلى أن هناك تفاؤلاً في النادي الكتالوني بعد تعيين هذا الحكم رغم خسارة برشلونة برباعية دون رد ذهاباً، حيث أدار آخر مباراة بين الفريقين على ملعب كامب نو في ديسمبر 2025، وانتهت بفوز برشلونة على أتلتيكو بنتيجة 3 / 1.



وتابعت بأن آخر مباراة أدارها هذا الحكم لأتلتيكو مدريد انتهت بخسارة الفريق المدريدي أمام رايو فاييكانو بثلاثية دون رد، وقبلها أدار فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا 1 / صفر في 18 أكتوبر، وفوز برشلونة على خيتافي 3 / صفر.