كأس منصور بن زايد.. تأهل قطاع المشاريع ومكتب التدقيق إلى ربع النهائي عن المجموعة الأولى



أسدل الستار، مساء أمس الأحد، على منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الأولى ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث حُسمت بطاقتا التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد مواجهتين حافلتين بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.



وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، في إطار دعم الحركة الرياضية وتعزيز روح التنافس الإيجابي في الأجواء الرمضانية.



في المباراة الأولى، انتهت مواجهة مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي ودائرة القضاء بالتعادل الإيجابي «2-2»، في لقاء دراماتيكي شهد تقلبات فنية لافتة. افتتح مكتب التدقيق التسجيل مبكراً مع أفضلية هجومية واضحة، إلا أن فريق دائرة القضاء نجح في العودة وتعديل النتيجة، بل وقلب الطاولة بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء تم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR». وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب دياكيتي نيوموري من إدراك هدف التعادل لمكتب التدقيق، ليؤمن لفريقه النقطة الخامسة التي وضعتهم في المركز الثاني وضمنت لهم العبور الرسمي. وحصل دياكيتي على جائزة «رجل المباراة» نظير أدائه المؤثر.



وفي المباراة الثانية، أكد فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية علو كعبه بفوز عريض ومستحق على نادي مدينة أبوظبي للغولف بنتيجة «3-0». ويدين الفريق بهذا الانتصار للاعبه المتألق عمار عبدالفتاح، الذي سجل أهداف اللقاء الثلاثة «هاتريك»، ليمنح فريقه صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.



بهذه النتائج، تأهل فريقا قطاع المشاريع الهندسة والفنية «7 نقاط»، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي «5 نقاط» إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الأولى، فيما ودع البطولة من الدور الأول فريق نادي مدينة أبوظبي للغولف «3 نقاط»، وحامل اللقب فريق دائرة القضاء بعد تذيله ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

وينتظر أن تشهد مواجهات اليوم الاثنين تحديد هوية المتأهلين إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية، حيث يلعب مكتب الأمين العام مع فريق الشؤون القانونية، بينما يواجه فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية نظيره فريق المركز الوطني للمناصحة.