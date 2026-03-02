مبابي يتمرد على الأطباء ويضع أربيلوا في ورطة

اتخذ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قرارًا قد يضعه في خلاف مع الجهازين الفني والطبي في ريال مدريد، وذلك بعد تعرض النجم الفرنسي لانتكاسة في إصابة الرباط الجانبي الخارجي لركبته اليسرى نتيجة عدم الحصول على الراحة الكافية.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية توقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، هداف ريال مدريد، عن المشاركة مع «الميرينغي» لفترة قد تمتد إلى شهر كامل، دون تحديد موعد ثابت لعودته، وهو ما وضع مدربه ألفارو أربيلوا في موقف محرج، بعد تصريحاته المتناقضة حول الحالة الصحية للاعب.

وكشفت «قضية مبابي» تناقضات أربيلوا، الذي كذب مرتين بحسب وصف الصحيفة في المؤتمرات الصحفية بشأن جاهزية المهاجم، إذ صرح سابقًا بقدرته على اللعب، قبل أن يستبعده من القائمة أو يبقيه على مقاعد البدلاء خوفًا من تفاقم الإصابة، لينتهي الأمر بسقوط اللاعب مجددًا في فخ الإصابة، التي ستبعده لفترة طويلة لضمان التعافي التام.

وفي منحى آخر، تسيطر حالة من الغموض على طبيعة الإصابة التي يعاني منها الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، في ركبته اليسرى، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الآونة الأخيرة، وسط جدل كبير حول تطورات حالته الصحية.

وأفادت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية بأن الإصابة التي يلاحق أثرها النجم الفرنسي منذ ديسمبر الماضي، وأجبرته على التوقف حاليًا، باتت مادة دسمة للنقاش، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويرى قطاع عريض من المتابعين أن المهاجم الفرنسي يبذل قصارى جهده لتجنب تفاقم إصابته، بهدف ضمان الوصول إلى المونديال بلياقة كاملة مع منتخب «الديوك».

وفي هذا السياق، ذكرت إذاعة «كوبي» الإسبانية، نقلًا عن عدد من الصحفيين الإسبان، أن أولويات اللاعب تبدو واضحة، في إشارة إلى تفضيل كأس العالم على حساب ريال مدريد، مستشهدين بمشاركته الضعيفة في مباريات عدة، من بينها مواجهة أوساسونا التي «لم يلمس فيها الكرة سوى ثلاث مرات».

وقال الصحفي لاما في هذا الشأن: «مبابي لن يخاطر بخسارة المشاركة في كأس العالم».