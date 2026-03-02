ناجلسمان يلمح إلى مفاجآت محتملة في قائمة ألمانيا للمونديال

قال يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إن ليون جوريتسكا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ، لديه «فرصة جيدة» ليكون جزءًا من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم، رغم كونه لاعبًا احتياطيًا مع فريقه.

وقال ناجلسمان في مقابلة مع مجلة «كيكر»: «وفقًا للوضع الحالي، ليون جوريتسكا، رغم قلة مشاركاته مع بايرن، لديه فرص جيدة للعب والحصول على دور مشابه لذلك الذي كان لديه في تصفيات كأس العالم».

ويرى ناجلسمان أن جوريتسكا يمثل خيارًا مناسبًا للدور الهجومي في ثنائي الوسط الدفاعي، مشيرًا إلى أنه «لاعب قوي وثابت، ولديه قدرة كبيرة على قطع الكرات بفعالية»، وذلك في البطولة التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأضاف المدير الفني: «هو أيضًا لاعب يدخل منطقة الجزاء، قوي في الالتحامات الهوائية، ويمنح الفريق قوة إضافية».

وأوضح أن المنتخب الألماني لا يمتلك لاعبًا آخر بنفس المواصفات، وإن وُجد لاعبون متشابهون من حيث الأسلوب، قائلاً: «باسكال غروس، أنجيلو ستيلر، ألكسندر بافلوفيتش، فيليكس نميتشا، وحتى روبرت أندريش، جميعهم يحبون امتلاك الكرة».

وأشار ناجلسمان إلى احتمال وجود بعض المفاجآت في قائمة المنتخب للمونديال في بعض المراكز.

وقال: «المسألة تتعلق بمن ينسجم مع من. ستكون هناك قرارات، وأستطيع أن أكشف ذلك مسبقًا، قد لا تحظى بتفهم كبير، ليس من قبل اللاعبين فقط، بل أيضًا من قبل الجمهور العام».

واختتم: «يجب الانتباه جيدًا لكيفية تعامل اللاعب مع وجوده في المركز الـ15 أو الـ16 ضمن تشكيلتنا، بينما يُعد من بين أفضل ستة لاعبين في ناديه. هل يستطيع لاعب معتاد على المشاركة بانتظام مع ناديه التكيف مع هذا الدور معنا أم لا؟».