مواجهات حاسمة في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي

يواصل أرسنال ومانشستر سيتي صراعهما على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مع انطلاق منافسات المرحلة الـ29 للمسابقة غدًا الثلاثاء.

ويحل أرسنال، متصدر الترتيب برصيد 64 نقطة من 29 مباراة، ضيفًا على برايتون، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، بعد غدٍ الأربعاء، فيما يستضيف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، فريق نوتنغهام فورست، الذي يحتل المركز السابع عشر (الرابع من القاع) برصيد 27 نقطة.

وحقق الفريقان انتصارين مهمين في المرحلة الماضية، حيث حسم أرسنال ديربي العاصمة لندن بفوزه الثمين 2 / 1 على تشيلسي، أمس الأحد، بينما اقتنص مانشستر سيتي فوزًا صعبًا 1 / 0 من ملعب مضيفه ليدز يونايتد، أول أمس السبت.

وقد يستمر الصراع بين الفريقين حتى موعد لقائهما المرتقب الشهر المقبل على ملعب «الاتحاد»، معقل مانشستر سيتي، والذي قد يكون حاسمًا في تحديد بطل المسابقة هذا الموسم.

واكتسب أرسنال دفعة معنوية كبيرة عقب فوزه على تشيلسي، حيث يأمل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2002 / 2003، ما يجعله متعطشًا لحصد النقاط الثلاث أمام برايتون، الذي يدخل اللقاء أيضًا بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على برينتفورد ونوتنغهام فورست في المرحلتين الماضيتين.

وأبدى أرتيتا ارتياحه لنتائج فريقه الأخيرة، عقب تغلبه على توتنهام هوتسبير ثم تشيلسي، حيث قال: «نحن سعداء للغاية لأننا خضنا مباراتين صعبتين في الأسبوع الماضي».

وأضاف عقب الفوز على تشيلسي: «أنا راضٍ عن الروح القتالية والرغبة في الهجوم والسيطرة على مجريات المباراة. نحن ننافس في جميع المسابقات هذا الشهر، وسنكون في الصدارة».

من جانبه، يدخل مانشستر سيتي مباراته أمام نوتنغهام فورست ساعيًا لمواصلة صحوته في المسابقة وتحقيق فوزه الخامس على التوالي.

ومنذ تعادله 2 / 2 مع توتنهام في الأول من فبراير / شباط الماضي، لم يعرف الفريق السماوي سوى الانتصارات، بعدما فاز على ليفربول وفولهام ونيوكاسل ثم ليدز.

ويدرك الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، صعوبة المواجهة أمام نوتنغهام فورست، الساعي للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب»، رغم ابتعاده عن طريق الانتصارات منذ فوزه 2 / 0 على برينتفورد في 25 يناير / كانون الثاني الماضي.

ومنذ ذلك الحين، فشل نوتنغهام فورست في تحقيق أي فوز، مكتفيًا بتعادلين مقابل خمس هزائم.

وسيكون مانشستر يونايتد أمام اختبار جديد، حينما يخرج لمواجهة نيوكاسل يونايتد بعد غدٍ، إذ يطمح «الشياطين الحمر» لمواصلة نتائجهم الإيجابية تحت قيادة مديرهم الفني مايكل كاريك.

وواصل مانشستر يونايتد عروضه القوية، وارتقى إلى المركز الثالث بعدما قلب تأخره 0 / 1 إلى فوز ثمين 2 / 1 على كريستال بالاس في المرحلة الماضية، أمس الأحد.

وساهمت هذه النتائج في وصول مانشستر يونايتد إلى 14 انتصارًا هذا الموسم، ليحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، معززًا آماله في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ولم يتعرض مانشستر يونايتد لأي هزيمة في المسابقة منذ خسارته 1 / 2 أمام أستون فيلا في 21 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام نيوكاسل على ملعب «سانت جيمس بارك»، حيث يسعى الفريق الملقب بـ«الماكبايز»، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

ويبحث أستون فيلا وتشيلسي عن تضميد جراحهما، عندما يلتقيان على ملعب «فيلا بارك» بعد غدٍ، أملًا في العودة إلى طريق الانتصارات.

وتراجع أستون فيلا إلى المركز الرابع برصيد 51 نقطة، بعد تعادله مع ليدز وخسارته أمام وولفرهامبتون، ليصبح مهددًا بالخروج من المربع الذهبي، في ظل تقدّم ليفربول صاحب المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط فقط.

أما تشيلسي، صاحب المركز السادس برصيد 45 نقطة، فلا بديل أمامه عن الفوز إذا أراد الحفاظ على آماله في دخول المربع الذهبي، بعد تعادلاته مع ليدز وبيرنلي وخسارته أمام أرسنال في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وفي المقابل، يطمح ليفربول، حامل اللقب، إلى تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، عندما يحل ضيفًا على وولفرهامبتون متذيل الترتيب برصيد 13 نقطة، غدًا.

وجدد ليفربول آماله في المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، بعد فوزه على سندرلاند ونوتنغهام فورست وويستهام يونايتد، ليصل إلى المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

ويحذر فريق المدرب الهولندي آرني سلوت من مفاجآت وولفرهامبتون، الذي حقق فوزًا مفاجئًا على أستون فيلا، مسجلًا انتصاره الثاني هذا الموسم.

ويحتاج وولفرهامبتون إلى ما يشبه المعجزة للبقاء في الدوري، إذ يبتعد بفارق 14 نقطة عن مراكز الأمان مع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم.

وتشهد المرحلة مواجهات أخرى مهمة، حيث يلتقي بورنموث مع برينتفورد، وليدز يونايتد مع سندرلاند، وإيفرتون مع بيرنلي غدًا، فيما يلعب فولهام مع ويستهام يونايتد بعد غدٍ، وتُختتم الجولة بمواجهة توتنهام وكريستال بالاس، يوم الخميس المقبل.