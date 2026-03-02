نهائي إسبانيا والأرجنتين يواجه خطر التأجيل

أصبحت المباراة النهائية بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، المعروفة باسم «فيناليسيما»، والمقرر إقامتها في الدوحة، موضع شك، بعد أن أوقف الاتحاد القطري لكرة القدم كافة بطولاته إلى أجل غير مسمى.

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين إسبانيا، بطلة أوروبا، والأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا، في 27 مارس / آذار الحالي على استاد لوسيل في الدوحة، مع إمكانية مشاركة نجوم كبار مثل لامين يامال وليونيل ميسي.

وقال الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان، أمس الأحد: «يعلن الاتحاد القطري لكرة القدم تأجيل كافة البطولات والمسابقات والمباريات، اعتبارًا من اليوم (أمس) وحتى إشعار آخر، وسيتم الإعلان عن مواعيد استئناف البطولات لاحقًا عبر القنوات الرسمية للاتحاد، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان».

ويقع القرار النهائي بشأن تأجيل المباراة على عاتق الجهتين المنظمتين، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول».

وأرجأ الاتحاد البحريني لكرة القدم كافة مبارياته حتى إشعار آخر، بينما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس أيضًا، تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الغرب.

كما تأثرت بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي وصلت حاليًا إلى دور الثمانية، إلى جانب مباريات دوري التحدي الآسيوي.