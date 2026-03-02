الاتحاد الآسيوي يعيد جدولة مباريات الأندية في منطقة الغرب

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم وغدًا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان عبر موقعه الرسمي، أمس الأحد: «في ضوء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، تقرر إعادة جدولة مباريات ذهاب دور الـ16 في منطقة الغرب ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والتي كان من المقرر إقامتها اليوم وغدًا».

وأضاف: «كما تقرر تأجيل مباريات ذهاب دور الثمانية في كل من دوري أبطال آسيا 2 موسم 2025-2026 ودوري التحدي الآسيوي 2025-2026، التي تشارك فيها أندية من منطقة الغرب، والتي كان مقررًا إقامتها في الثالث والرابع من مارس / آذار الحالي، وذلك حتى إشعار آخر».

وتابع البيان: «في المقابل، ستُقام المباريات التي تشارك فيها أندية من منطقة الشرق في جميع مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الآسيوي وفقًا للجدول المحدد سابقًا».

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيانه أنه سيواصل متابعة هذه التطورات المتسارعة عن كثب، مع التزامه الراسخ بضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين والفرق والمسؤولين والجماهير.

وأوضح أنه سيتم نشر الجدول الجديد للمباريات عبر موقعه الرسمي على الإنترنت في الوقت المناسب.