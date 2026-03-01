قائد أستون فيلا يشتبك مع جماهير فريقه

انتقد قائد أستون فيلا، إزري كونسا، جماهير فريقه بشدة في مشادة كلامية حادة بعد هزيمة مفاجئة لفريقه أمام وولفرهامبتون، ما تسبب في حالة استياء كبيرة من الجماهير وإدارة النادي، بحسب ما ذكرت تقارير إنجليزية.

وتلقى أستون فيلا هزيمة بهدفين دون رد أمام وولفرهامبتون في مباراة زادت من تعقيد مسار الفريق هذا الموسم، إذ وضعت هذه الخسارة استون فيلا صاحب المركز الرابع تحت التهديد المباشر، بعدما بات مهدداً بالتراجع إلى المركز الخامس ما يوجه ضربة قوية إلى طموحات الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وعقب نهاية المباراة مباشرة، بدت علامات الغضب واضحة على كونسا، الذي شوهد وهو يدخل في مشادات ويوجه ألفاظاً حادة نحو الجماهير قبل أن يتدخل زملاؤه وأعضاء الجهاز الفني لاحتوائه ومنعه من تصعيد الموقف.