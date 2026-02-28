«منشور مشجعين» يثير الرعب في الكرة الإنجليزية



تعيش الكرة الإنجليزية، خصوصاً أندية مدينة لندن حالة من الرعب بعد منشور من أنصار نادي ميلوول يحرض على العنف بل القتل.



فقد قامت مجموعة من المشجعين المتشددين لميلوول بتوزيع منشور يحرض على جماهير ويست هام، العدو التقليدي للنادي، بعد وفاة مشجع لميلوول الأسبوع الماضي، متهمين جمهور ويست هام باغتيال المشجع في حلقة جديدة من سلسلة اشتباكات جماهير الفريق، حيث عرفت العلاقة بين الجمهورين معارك طاحنة على مر التاريخ حتى بلغ الأمر أن تم إنتاج فيلم سينمائي عن العداوة بين جمهوري الفريقين التي بدأت منذ قرون بسبب عمل جمهوري الفريقين في أحواض بناء سفن متنافسة في نهر التايمز، ما نقل التنافس إلى كرة القدم، ومن بعد ذلك بات عداوة دفعت بعض الجماهير ثمنها بحياتها.



ولا تزال واقعة اغتيال إيان برات، مشجع ميلوول عام 1976، حاضرة في ذهاب جمهوري الفريقين، حيث اغتيل بعد اشتباك شهير بين مجشعي ميلوول ومشجعي ويست هام وقع في محطة نيو كروس، حينها قام جمهور ميلوول بتوزيع صور برات ومعها منشور مماثل للذي صدر هذا الأسبوع يدعو إلى اغتيال مشجع لويست هام ثأراً لبرات، وهو ما تحقق بعد سنوات إذ قامت مجموعة من مشجعي ميلوول باغتيال مشجع ويست هام، تيري بيرنز، الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، حيث قامت مجموعة من مشجعي ميلوول بطعن المشجع اليافع حتى الموت.