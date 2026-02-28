«فيفا» يراجع إجراءات الأمن والتنقل في المكسيك قبل كأس العالم



​قالت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك ​الجمعة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيراجع الخطط المتعلقة بالأمن وسهولة التنقل في المكسيك قبل كأس العالم المقررة هذا العام.



وصرحت شينباوم ⁠في وقت سابق من الأسبوع بأنه «لا خطر» على الجماهير التي ستسافر للمكسيك من أجل حضور البطولة ‌وذلك بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب مقتل زعيم عصابة المخدرات ‌نميسيو أوسجيرا والمعروف باسم «إل مينشو».



وأوضحت شينباوم ‌في حديثها للصحفيين في ‌المكسيك أنها تحدثت هاتفيا ‌مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو الذي طمأنها ​بأن مباريات كأس ‌العالم ​في البلاد ستقام وفق ⁠الجدول المعد سلفاً.



وأضافت أن إنفانتينو طلب، بجانب الملفات الأمنية، «النظر في مشكلة ​الازدحام ⁠المروري ⁠في المدن الثلاث (مكسيكو سيتي ومونتيري ووادي الحجارة) لضمان سهولة تنقل جميع المشجعين».



وجاءت ⁠تصريحات رئيسة المكسيك غداة إعلان الاتحاد الدولي للرياضات المائية إلغاء كأس العالم للغوص التي كان من المقرر إقامتها بالمكسيك في أوائل مارس.



وستقام كأس العالم لكرة القدم في كل ​من كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.