تون وغالن قصة تروى للأجيال .. الكرة السويسرية تقف على أعتاب التاريخ



ستشهد نهاية الموسم الحالي سطراً جديداً في تاريخ الكرة السويسرية دون شك، هكذا تشير المعطيات الحالية للدوري السويسري الذي يعيش مرحلة لم يعرفها منذ تأسيسه، صراع على اللقب، أو اقتراب نادٍ من لقب لم يحرزه أبداً في قصة ربما تكون هي الأكثر إثارة وإدهاشاً في عالم كرة القدم الحديثة منذ الصعود التاريخي لليستر سيتي إلى قمة الدوري الإنجليزي في موسم 2015 - 2016.



بدأت القصة قبل عام عندما تمكن فريق تون، القادم من مدينة بيرنيز أوبرلاند الصغيرة، من الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية وصعد إلى دوري الكبار في سويسرا، في إنجاز كان سكان المدينة البالغ تعدادهم 45 ألفاً يرون أنه مستحيل، ولكن المستحيل حدث، بل وأكثر من ذلك فالنادي الصغير يمضي نحو كتابة قصة هي الأولى من نوعها بعد أن تصدر ترتيب الدوري السويسري في وجود العمالقة بازل ويونغ بويز.



2 مليون يور كانت قيمة انتقالات النادي من أجل الكفاح للبقاء في دوري الدرجة الأولى، منها 775 ألف يورو قيمة صفقة انتقال المهاجم برايتون ليبو من نادي غانغان الفرنسي، وهي الصفقة الأعلى في تاريخ النادي الذي يدربه لاعبه السابق ماركو لوسترينيلي الذي خاض 12 مباراة بشعار منتخب سويسرا، ونجح في بناء تشكيلة معتمدة على عناصر مغمورة، فمهاجم الفريق الأول، إلمين راستودر، لم يسجل أي هدف من قبل في الدوري السويسري الأول، وهو الآن يمتلك 10 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، والظهير الأيسر فابيو فوهر الذي يعتبر صانع ألعاب الفريق بعد أن صنع 6 أهداف شارك من قبل في مباراة واحدة في الدوري السويسري الأول، أما الهداف الثاني، إيثان مايشتري، الذي سجل 9 أهداف حتى الآن فهو صاعد من أكاديمية النادي.



نجح تون في تحقيق سلسلة من الانتصارات وصلت إلى 8 انتصارات متتالية في رقم قياسي، كما فاز في 9 من آخر 10 مباريات، وضمت سلسلة انتصاراته الفوز التاريخي على يونغ بويز 4 - 1، وكذلك الفوز على بازل في أرض الأخير 2 - 1.



التوقعات تشير إلى قدرة تون على حسم لقب الدوري قبل أن يتحول إلى مرحلة المجوعتين النهائيتين «يلعب الدوري بنظام المجموعات الحاسمة في نهاية الموسم».



مثلما حدث في موسم تتويج ليستر بالدوري الإنجليزي فإن الفرق الكبيرة عرفت التعثر هذا الموسم في الدوري السويسري، حيث يحتل بازل ويونغ بويز المركزين الخامس والسادس على التوالي، بينما المطارد المباشر هو نادي سانت غالن الذي يقف على بعد 14 نقطة من تون، الذي يسعى إلى لقبه الأول منذ 127 عاماً، وإذا لم يحقق ذلك فإن الفرصة لكتابة التاريخ ستتحول لصالح سانت غالن الذي هو الآخر لم يحقق سوى لقب وحيد خلال 122 عاماً.



تاريخ جديد تنتظره الكرة السويسرية فهل سينجح تون في التتويج أم يترك فرصة صناعة التاريخ لسانت غالن؟