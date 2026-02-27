قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن ديربي إيطالي

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، التي أُقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية في الدور المقبل من المسابقة.

وجاءت مواجهات دور الـ16 لتجمع جينك البلجيكي مع فرايبورغ الألماني، وبولونيا الإيطالي أمام روما الإيطالي في ديربي مرتقب، إلى جانب لقاء فرينكفاروش المجري مع سبورتينغ براغا البرتغالي، فيما يلتقي شتوتغارت الألماني مع بورتو البرتغالي.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة باناثينايكوس اليوناني لريال بيتيس الإسباني، ونوتنغهام فورست الإنجليزي لميتييلاند الدنماركي، وسيلتا فيغو الإسباني مع أولمبيك ليون الفرنسي، على أن يواجه ليل الفرنسي فريق أستون فيلا الإنجليزي.

النتائج كاملة:

جينك البلجيكي × فرايبورغ الألماني

بولونيا الإيطالي × روما الإيطالي

فرينكفاروش المجري × سبورتينغ براغا البرتغالي

شتوتغارت الألماني × بورتو البرتغالي

باناثينايكوس اليوناني × ريال بيتيس الإسباني

نوتنغهام فورست الإنجليزي × ميتييلاند الدنماركي

سيلتا فيغو الإسباني × أولمبيك ليون الفرنسي

ليل الفرنسي × أستون فيلا الإنجليزي

ومن المقرر أن تُقام مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 12 مارس / آذار المقبل، على ملاعب جينك، وبولونيا، وفرينكفاروش، وشتوتغارت، وباناثينايكوس، ونوتنغهام فورست، وسيلتا فيغو، وليل.

أما مباريات الإياب فستُقام يوم 19 من الشهر ذاته، على ملاعب فرايبورغ، وروما، وسبورتينغ براغا، وبورتو، وريال بيتيس، وميتييلاند، وليون، وأستون فيلا.