فورست يتأهل أوروبيًا وسط صراع تفادي الهبوط في «البريميرليغ»

رغم تقدمه بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، وقبل أيام من مواجهة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أجرى فيتور بيريرا، مدرب نوتنغهام فورست، ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية في مباراة الدوري الأوروبي أمام فناربخشه، أمس الخميس، في خطوة محفوفة بالمخاطر كادت أن تنقلب ضده.

وسجل كريم أكتوركوغلو هدفين ليعيد الفريق التركي إلى أجواء المنافسة في مباراة الإياب على ملعب سيتي غراوند، قبل أن ينجح كالوم هودسون-أودوي في تهدئة أعصاب جماهير فورست بهدف في الدقيقة 68، ليحسم التأهل بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، ويضمن مقعدًا في دور الـ16.

ومع ابتعاد فورست بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد بيريرا للصحفيين أن تركيزه الأكبر ينصب على مواجهة يوم الأحد أمام برايتون آند هوف ألبيون.

وقال: «مررنا ببعض الصعوبات، لكننا في مرحلة من الموسم لا يمكننا فيها التفكير في مباراة واحدة فقط، بل في الخطوة التالية. قررت المخاطرة لأنني مطالب بالنظر إلى مباراة برايتون، فهي شديدة الأهمية بالنسبة لنا. نحتاج إلى الذهاب إلى هناك بكامل طاقتنا. قراراتي لم تكن مقتصرة على هذه المباراة فحسب».

وسيلتقي فورست في الدور المقبل مع ميتيلاند أو ريال بيتيس.

وأضاف بيريرا، الذي أصبح رابع مدرب يقود فورست هذا الموسم بعد نونو إسبيريتو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو، وشون دايك: «لدينا طموح في الدوري الأوروبي، وهو التقدم إلى المرحلة التالية. وفي الوقت نفسه، لسنا راضين عن مركزنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن الضروري جدًا حصد النقاط لتجنب الدخول في مواقف صعبة».

ويحتل نوتنغهام فورست المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين فقط على وست هام يونايتد.