بالميراس يبحث عن مجد طال انتظاره في مونديال الأندية

يزين فريق بالميراس البرازيلي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولا شك بأن حامل لقب كأس ليبرتادوريس 2021 وبطل البرازيل الحالي، بقيادة المدرب أبيل فيريرا، يسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات وإظهار قدراته على الساحة العالمية.

ويخوض بالميراس المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جوار الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، ويستهل مشواره بملاقاة بورتو يوم الاثنين المقبل.

وشارك بالميراس ثلاث مرات من قبل في مونديال الأندية وحصد المركز الرابع عام 2020 والمركز الثاني في 2021.

واستعدادا للمونديال، أبرم بالميراس عدة صفقات قوية أبرزها ضم برونو فوكس (قلب دفاع، أتلتيكو مينيرو) وإيميليانو مارتينيز (لاعب وسط، ميتيلاند) وفاكوندو توريس (مهاجم، أورلاندو سيتي) وميكائيل (قلب دفاع، هيوستن دينامو) وباولينيو (مهاجم، أتلتيكو مينيرو) وفيتور روك (مهاجم، ريال بيتيس).

لكن رحل عن الفريق أيضا عدة أسماء مؤثرة، وهي أتويستا الذي انضم إلى أورلاندو سيتي وكايو باوليستا الذي انتقل إلى أتلتيكو مينيرو ودودو الذي رحل إلى كروزيرو وجابرييل مينينو الذي انتقل إلى أتلتيكو مينيرو ولازارو، الذي رحل إلى ألميريا وميشيل الذي انضم إلى موريرينسي ورومولو الذي انضم إلى سيارا وروني الذي انتقل إلى أتلتيكو مينيرو وفيتور ريس الذي انتقل إلى مانشستر سيتي وزي رافاييل الذي انتقل إلى سانتوس.

وبالرغم من فقدان بالميراس لبعض نجومه، إلا أن المدرب آبل فيريرا يمتلك خيارات وفيرة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة. فقد عزز الفريق صفوفه بموهبتين هجوميتين واعدتين، وهما فيتور روكي القادم من برشلونة، وباولينيو من أتلتيكو مينيرو. هذان اللاعبان الشابان، اللذان تألقا مع منتخبات البرازيل مؤخرًا، كلفا بالميراس مبالغ طائلة، حيث دفع النادي حوالي 25 مليون يورو مقابل روكي، و18 مليون يورو مقابل باولينيو.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق بالميراس 252 مليون يورو بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" ويعتبر المهاجم إستيفاو، الاعلى قيمة سوقية بـ60 مليون يورو.

وشهدت الساحة الكروية في أمريكا الجنوبية سيطرة واضحة لنادي بالميراس منذ تولي المدرب فيريرا دفة القيادة الفنية في عام 2020. فقد حقق الفريق لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس في نفس العام، ونجح في الحفاظ على لقبه للموسم التالي، ليضمن بذلك المشاركة في المونديال.

وحقق بالميراس لقب البطولة القارية الثانية بعد نهائي مثير أمام فلامينجو، والذي أُقيم في العاصمة الأوروجوانية مونتيفييديو.

وبسبب جائحة كوفيد-19، أقيمت نهائيات كأس ليبرتادوريس لعامي 2020 و2021 في عام 2021، خلال شهري يناير ونوفمبر، على الترتيب.

تأسس بالميراس عام 1914 في ساو باولو على يد مهاجرين إيطاليين، وعُرف في سنواته الأولى باسم بالسترا إيطاليا. وحقق النادي بعد تأسيسه العديد من بطولات الولاية.

وفي عام 1942، وفي ذروة الحرب العالمية الثانية، غيّر نادي بالميراس البرازيلي اسمه إلى سوسيداد ديبورتيفا بالميراس وذلك انسجامًا مع موقف البرازيل الداعم للحلفاء. ولم يؤثر تغيير الاسم على قدرة بالميراس على حصد الألقاب، حيث تُوِّج في نفس العام بطلًا لولاية ساو باولو، محققًا اللقب في نهاية موسم تاريخي عظيم للنادي.

وفي السنوات اللاحقة، أصبح بالميراس واحدًا من الأندية القليلة للغاية التي تحدت فريق سانتوس الأسطوري بقيادة بيليه، وحقق الفريق، الذي ضم لاعبين من أمثال لاعب خط الوسط أديمير دا جويا، إنجازات تاريخية على أرض الملعب واشتهر باسم أكاديمية كرة القدم.

وبعد اعتزال الأسطورة أديمير، تراجعت حظوظ بالميراس، إذ ظل خالي الوفاض من الألقاب بين عامي 1976 و 1993. لكن سرعان ما عادت سنوات المجد في التسعينيات، وجلبت معها أول فوز تاريخي بلقب كوبا ليبرتادوريس عام 1999. وكان هذا الإنجاز هو ما ضمن لماركوس مكانًا أساسيًا في تشكيلة البرازيل التي رفعت كأس العالم للمرة الخامسة في نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002.

ويعتبر نادي بالميراس أكثر الأندية البرازيلية نجاحًا على مر التاريخ، حيث حصد 12 لقبًا في الدوري المحلي، ومع ذلك، لم يخلو تاريخ النادي من الفترات الصعبة، فبعد مجد التسعينيات، دخل بالميراس مرحلة أخرى من التراجع، والتي تخللتها مواسم في الدرجة الثانية خلال عامي 2003 و 2013. إلا أن النادي عاد بقوة لتحقيق لقب كأس البرازيل عام 2015 تحت قيادة لاعب الوسط الهجومي دودو.

ومنذ عام 2020، حقق فيريرا نجاحًا باهرًا. ويعتبر المدرب البرتغالي بمثابة بطل جماهيري بعد أن قاد فريقه إلى حصد كمٍ هائل من الألقاب. بالإضافة إلى فوزين تاريخيين بكأس ليبرتادوريس في عامي 2020 و 2021، وحقق فيريرا لقب الدوري البرازيلي مرتين مع بالميراس في عامي 2022 و 2023 بالإضافة إلى كأس البرازيل عام 2020، وكأس السوبر البرازيلي عام 2023، وريكوبا سودأمريكانا عام 2022 ولقبين لولاية ساو باولو في 2022 و2023.