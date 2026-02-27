صراع ثلاثي على قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز والزمالك

تشعل المواجهة المرتقبة بين بيراميدز والزمالك، يوم الأحد، في قمة الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الصراع على الصدارة.

وسيعتلي الفائز من المباراة صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الخاسر، ويبعده، ولو مؤقتًا، عن المنافسة، بينما سيتراجع الخاسر إلى المركز الثالث، ما يمنح الأهلي، منافس الفريقين، فرصة التقدم إلى المركز الثاني.

وسيمنح تعادل بيراميدز والزمالك فرصة ذهبية للأهلي لاعتلاء الصدارة منفردًا، بشرط الفوز في مباراته أمام زد غدًا السبت.

وربما تستمر لعبة الكراسي الموسيقية على صدارة الدوري، وتصبح أكثر تعقيدًا في الجولات المقبلة.

ويتصدر الزمالك وبيراميدز جدول الترتيب برصيد 37 نقطة لكل منهما، مع تفوق الزمالك بفارق الأهداف، ويتقدم الفريقان بفارق نقطة واحدة على الأهلي صاحب المركز الثالث.

وتعد الجولة 20 هي الجولة قبل الأخيرة في المرحلة الأولى من الموسم، قبل أن تُقسَّم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى سبعة فرق ستتنافس على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا يتنافسون من أجل النجاة من الهبوط.

أكون أو لا أكون

تنطلق الجولة غدًا بمواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وزد، حيث يسعى حامل اللقب لاقتناص الفرصة والفوز للتقدم إلى الصدارة مؤقتًا، إذ يدخل اللقاء تحت شعار «أكون أو لا أكون».

وفي حال خسارة الأهلي أو تعادله أمام زد، ستتحول الشكوك حول إمكانية احتفاظه باللقب إلى واقع ملموس، خاصة أن المتبقي من عمر المسابقة ثماني جولات، منها مباراتان في ختام المرحلة الأولى، وست مباريات في المرحلة الثانية الحاسمة للقب، وجميعها أمام فرق قوية.

وحقق الأهلي انتصارات صعبة في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام منافسين متواضعين، وسط أداء مهتز، وهو ما دفع إدارة النادي إلى عقد اجتماعات متواصلة مع المدرب الدنماركي ييس توروب لمعرفة أسباب التراجع، مع تلميحات بأن استمرار هذا الأداء قد يؤثر على النتائج، ويكلف حامل اللقب خسارة أهم ألقابه المحلية، والبطولة المفضلة لجماهيره.

وسيغيب قلب دفاع الأهلي ياسين مرعي عن مواجهة زد بسبب إصابة عضلية، كما قد يتواصل غياب أحمد مصطفى «زيزو» لعدم تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن آخر ثلاث مباريات للفريق.

وسيعود المدافع ياسر إبراهيم إلى صفوف الفريق بعد انتهاء إيقافه، ومن المنتظر أيضًا أن يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى، في ظل سياسة المداورة بينه وبين مصطفى شوبير.

وستكون الدوافع كبيرة لدى فريق زد، عقب خسارته الصعبة أمام الزمالك في الجولة الماضية، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، إذ يسعى محمد شوقي، مدرب الفريق، إلى اقتناص نقطة على الأقل لضمان البقاء ضمن السبعة الكبار في المرحلة الثانية الحاسمة.

ويحتل زد حاليًا المركز الثامن برصيد 25 نقطة، خلف البنك الأهلي صاحب المركز السابع الذي يمتلك الرصيد ذاته.

وإلى جانب مباراة الأهلي وزد، ستقام ثلاث مباريات يوم السبت، حيث يلتقي الإسماعيلي مع الجونة، ووادِي دجلة مع سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش مع حرس الحدود.

ويوم الأحد، يلعب البنك الأهلي مع سموحة، والمصري مع إنبي، وبتروجت أمام مودرن سبورت.

وتُختتم الجولة يوم الاثنين بمباراتين، إذ يلتقي الاتحاد السكندري مع غزل المحلة، وكهرباء الإسماعيلية مع فاركو.