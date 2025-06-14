عملاق بافاريا يطارد لقبه الثالث في مونديال الأندية

ستكون الطموحات عالية في معسكر بايرن ميونخ الألماني حينما يخوض منافسات كأس العالم للأندية في أمريكا بعد خمسة أعوام من فوزه بلقبه الثاني في المونديال.

ويلعب النادي البافاري ضمن المجموعة الثالثة بمونديال الأندية إلى جوار أندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وسيبدأ مشواره بملاقاة أوكلاند يوم الأحد.

وسبق لبايرن الصعود لمنصة التتويج في مونديال الأندية مرتين من قبل، الأولى في عام 2013 حينما تفوق على الرجاء المغربي صاحب الأرض بهدفين دون رد في النهائي، ثم عاد وكرر ذات الإنجاز في 2020 بتفوقه على تيجرز أونال المكسيكي في النهائي بهدف نظيف.

ويخوض بايرن مونديال الأندية في أمريكا بكوكبة من ألمع النجوم على مستوى العالم، يتقدمهم الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا هاري كين والفرنسي ميكايل اوليسيه وثنائي منتخب ألمانيا جوشوا كيميتش وليروي ساني.

وسيكون النادي البافاري مرشحا فوق العادة لحصد اللقب نظرا إلى تاريخه في معانقة الألقاب، وأخرها لقب البوندسليجا في الموسم الماضي.

وتأسس بايرن ميونخ عام 1900 على يد أحد عشر لاعبا بقيادة فرانز يون، ورغم فوز بايرن بأول بطولة وطنية له عام 1932، إلا أنه لم يتم اختيار النادي للمشاركة بالدوري الألماني خلال نشأته عام 1963.

وبدأت نجاحات النادي البافاري في منتصف السبعينيات عندما فاز تحت قيادة فرانز بيكنباور بكأس أوروبا ثلاث مرات متتالية بين عامي 1974 و1976، وبشكل عام، فاز بايرن بستة ألقاب في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا (وهو رقم قياسي ألماني)، وفاز بلقبه السادس في عام 2020 كجزء من الثلاثية (بجانب لقب الدوري والكأس المحليين)، وأصبح ثاني ناد أوروبي يحقق هذا الإنجاز مرتين.

كما فاز بايرن بكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة، وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس الإنتركونتيننتال مرتين، مما يجعله أحد أنجح الأندية الأوروبية على المستوى الدولي، والنادي الألماني الوحيد الذي فاز بكلا اللقبين الدوليين.

وحصد لاعبو بايرن ميونيخ خمس جوائز كرة ذهبية، وجائزتي أفضل لاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وخمس جوائز حذاء ذهبي أوروبي، وثلاث جوائز لأفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي.

كما حصد بايرن لقب الدوري الألماني 34 مرة ولقب الكأس عشرين مرة ولقب كأس السوبر الألماني عشر مرات.

وضمن بايرن ميونخ مقعده في كأس العالم للأندية عندما تم الإعلان عن نظام التأهل في ديسمبر 2023، إذ قدم النادي البافاري أداءً قوياً في دوري أبطال أوروبا خلال فترة التصفيات الممتدة لأربع سنوات من 2021 إلى 2024، حيث وصل إلى دور الثمانية على الأقل في كل موسم، وهذا جعله يتأهل عبر مسار التصنيف الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وحقق بايرن ميونخ 11 لقباً متتالياً في الدوري الألماني بين عامي 2013 و2023، قبل أن يُنهي باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو هذه السلسلة المذهلة في موسم 2023 /2024. كما يعتبر العملاق البافاري أكثر من فاز بلقب كأس ألمانيا برصيد 20 لقباً، كان آخرها في عام 2020.

ويتصدر الأسطورة الراحل فرانز بكنباور قائمة النجوم الخالدين في بايرن ميونخ، إذ أن إنجازات بكنباور الملقب بـ "القيصر" كلاعب ومدرب ورئيس لم تشكل تاريخ بايرن ميونخ وحسب، بل شكلت كرة القدم الألمانية ككل.

كان بكنباور لاعباً استثنائياً وقاد ناديه ومنتخب بلاده إلى العديد من الألقاب المحلية والدولية، وهذا يتضمن أربعة ألقاب في الدوري الألماني وأربعة ألقاب في كأس ألمانيا وثلاثة كؤوس أوروبية متتالية وكأس العالم 1974 كما نال أيضاً جائزة الكرة الذهبية مرتين عامي 1972 و1976. ثم توّج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في عام 1990، لكن هذه المرة كمدرب لمنتخب ألمانيا.

ولا يقل الدور الذي قدمه الأسطورة الراحل جيرد مولر أهمية، حيث يمكن القول إن جيرد مولر، المعروف أيضاً باسم "دير بومبر دير نيشين" أي "القنبلة الوطنية"، يعتبر بلا شك أفضل مهاجم ألماني على الإطلاق، وبصفته زميلاً لبكنباور، فإنه قد سجّل عدد لا يحصى من الأهداف لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا الغربية خلال الستينيات والسبعينيات، وجمع قدراً هائلاً من الألقاب أيضاً، بما في ذلك أربعة ألقاب للدوري ومثلها في كأس ألمانيا وثلاثة كؤوس أوروبية وكأس العالم 1974، وكان صاحب هدف الفوز على هولندا في النهائي 2 /1.

وتضم قائمة الأساطير أيضا لوثار ماتيوس، الذي كان نجماً بارزاً بقوة في الثمانينيات والتسعينيات. وباعتباره مدافع "ليبرو" أو لاعب ارتكاز في خط الوسط، فقد كان معروفاً بصفاته القيادية ومهاراته الفنية في التعامل مع الكرة.

ولعب ماتيوس دوراً رئيسياً في العديد من النجاحات لبايرن ميونخ، حيث ساهم في تحقيق سبعة ألقاب في الدوري الألماني، وثلاثة ألقاب في كأس ألمانيا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الأوروبي.

يعتبر ماتيوس أيضاً اللاعب الأكثر مشاركة مع ألمانيا، حيث خاض 150 مباراة دولية، وأصبح بطل العالم في عام 1990 والوصيف في مناسبتين أخريين (1982 و1986). فاز بجائزة الكرة الذهبية عام 1990، وتوّج بجائزة أفضل لاعب في العالم من قبل فيفا عام 1991.