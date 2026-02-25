ميلانيتش يحقق أول انتصار مع الوحدة على حساب عجمان

حقق الوحدة فوزاً مستحقاً على حساب ضيفه عجمان 2-0، اليوم الأربعاء، على ستاد آل نهيان، في افتتاح مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين. ويعد الفوز هو الأول للوحدة بعد 5 مباريات متتالية في جميع المسابقات، كما أنه الانتصار الأول للفريق تحت قيادة مدربه السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي تولى المهمة خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا.



وكانت الانتصارات قد غابت عن الوحدة في آخر 5 مباريات، بعد خسارته أمام يونايتد وخروجه من كأس رئيس الدولة، ثم التعادل مع البطائح والأهلي السعودي، والخسارة من الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، والخسارة الأخيرة من الجزيرة 1-2 في ديربي أبوظبي.



سجل ثنائية الوحدة كايو كانيدو في الدقيقة 62 من متابعة داخل منطقة الجزاء، وأضاف عمر خريبين الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من دوسان تاديتش في الدقيقة 67. وشهدت المباراة عودة عدد من لاعبي الوحدة المصابين، أبرزهم علاء الدين زهير وكريستيان بنتيكي، إذ شاركا في شوط المباراة الثاني.

بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 33 نقطة، بعد أن عاد لسكة الانتصارات، محافظاً على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد عجمان عند 23 نقطة بعدما تلقى أول هزيمة عقب 3 انتصارات متتالية.