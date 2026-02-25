احتفل بعيد ميلاده الـ 35.. كرامر بطل كأس العالم الذي لا يتذكر منه شيئاً



احتفل الألماني كريستوف كرامر لاعب منتخب ألمانيا السابق قبل أيام قليلة بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، وهو اللاعب الذي أنهى مسيرته مع كرة القدم في العام الماضي بعد اعتزاله عقب رحيله عن ناديه مونشنغلادباخ في 2025.





ربما لا يتذكر الكثير من عشاق كرة القدم اسم كريستوف كرامر، لكنه لاعب يمتلك واحدة من أكثر القصص طرافة وغرابة في عالم الساحرة المستديرة، وانتهت مسيرته مع الكرة بأنه لم يجد نادياً يقبل اللعب له ولو مجاناً.





ففي يوليو من عام 2014، اعتلت ألمانيا عرش الكرة العالمية بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد في نهائي كأس العالم على ملعب ماركانا الشهير في البرازيل، إذ منح هدف ماريو غوتزه في الوقت الإضافي منتخب المانشافات لقبه العالمي الرابع، وترك حينها ليونيل ميسي ورفاقه في أحزانهم.





وخلف اليوم التاريخي للألمان آنذاك، برزت قصة إنسانية استثنائية بطلها كرامر اللاعب الذي شارك في النهائي ولكنه لا يتذكر منه شيئاً.





فقبل انطلاق المباراة مباشرة، لعبت الصدفة دورها في مشاركة كرامر في النهائي، بعد أن تعرض سامي خضيرة لإصابة خلال الإحماء، ما أجبر المدرب يواكيم لوف على تعديل التشكيلة الأساسية، ووقع الاختيار على كرامر لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، والذي كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل أشهر قليلة فقط من المونديال.





وأصبح كرامر من لاعب في الدرجة الثانية إلى أساسي في نهائي كأس العالم خلال فترة وجيزة، ولم يكن قد شارك في أي مباراة من مباريات مونديال 2014 سوى النهائي.





بعد نحو نصف ساعة من بداية المباراة، تعرض كرامر لإصابة في رأسه بعد اصطدام قوي مع المدافع الأرجنتيني إزيكيل غاراي، وبدا أنه فقد وعيه للحظات، بعدها أكمل اللاعب المباراة بشكل عادي.لكن ما حدث بعد ذلك هو الأغرب، فقد كشف الحكم الإيطالي نيكولا ريزولي حينها أن اللاعب توجه إليه وسأله «هل هذه هي المباراة النهائية؟».



ظن الحكم في البداية أنها مزحة، لكنه أدرك سريعاً خطورة الموقف، أبلغ زميله في الفريق باستيان شفاينشتايغر، قبل أن يتدخل الجهاز الفني لاستبدال اللاعب في الدقيقة 31، حيث أكدت الفحوصات لاحقاً إصابة كرامر بارتجاج في المخ مصحوب بفقدان مؤقت للذاكرة، إذ كانت النتيجة قاسية على المستوى الشخصي، فكرامر لا يتذكر دقائق مشاركته في أهم مباراة في مسيرته، ولا حتى تفاصيل التتويج نفسه.





وروى زملاؤه في المنتخب الألماني حينها تفاصيل زادت من غرابة قصة كرامر، حيث قيل إنه حاول تسلم شارة القيادة، وإنه خلط بين توماس مولر والأسطورة غيرد مولر، ورغم أن الإصابة لم تحرمه من الاحتفال لاحقاً، فإن أجزاءً من تلك الليلة بقيت خارج ذاكرته إلى الأبد.





فقد كشف فيليب لام أن كرامر لعب بشكل طبيعي بعد عودته إلى الملعب عقب الاصطدام، لكن الأمور أخذت تسير بشكل غير طبيعي، وقال: «أتى إليّ وطلب مني شارة القيادة، ليس ذلك فحسب، بل توجه إلى الحكم وطلب منه تبادل القمصان، علمت حينها أن القادم أسوأ، لذا كان لابد من إيقاف الأمر».





الحارس مانويل نوير كشف هو الآخر تفاصيل طريفه في حديثه مع كرامر عقب الإصابة، وقال نوير: «في البداية كان اللاعب بخير، حتى بدأت تظهر منه تصرفات غريبة، وأثناء متابعتي له رأيت تصرفات غير مفهومة، حتى أتى إليّ وقال: «نوير اتركني ألعب كحارس مرمى»، عندها علمت أنه على غير طبيعته، وأخبرت المدرب بضرورة استبداله».





المفارقة أن كرامر لم يحقق طوال مسيرته مع كرة القدم أي ألقاب مع الأندية التي لعب بقميصها، حتى الأندية الأشهر في مشواره مثل باير ليفركوزن أو بوروسيا مونشنغلادباخ الذي قضى بين صفوفه أكثر فتراته في الملاعب، لكنه في الوقت نفسه ورغم تلك المسيرة حقق لقباً هو الأغلى في عالم كرة القدم، بمشاركته في نصف ساعة فقط في المونديال كانت كفيلة ليكتب اسمه في سجل الأبطال.





نهاية مسيرة اللاعب جاءت حزينة بعد أن كشف عقب انتهاء عقده مع مونشنغلادباخ في 2024 إلى رفض الأندية التي عرض عليها الانضمام إليها حتى دون أن يتقاضى أي راتب للحصول على خدماته، ما جعله يشعر بأنه لم يعد مرغوباً به كلاعب، ما دفعه إلى اتخاذ قراره بالاعتزال.





وبعيداً عن المستطيل الأخضر، وعقب نهاية مشواره كلاعب، حضر كرامر كمحلل تلفزيوني، وأصدر رواية أدبية بعنوان «بدأت الحياة في الصيف»، وتحدث في مذكراته التي أصدرها أخيراً عن ملايين الذكريات التي عايشها رغم المفارقة أن أبرز إنجاز في حياته الكروية بلا ذاكرة قوية.