فليك يُعدّل تدريبات برشلونة مراعاةً للاعبين الصائمين

اتخذ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني خطوة لافتة داخل أروقة برشلونة، بعدما قرر تعديل البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة الحالية، مراعاةً للاعبين الذين يؤدون فريضة الصيام، في لفتة إنسانية تعكس حرص الجهاز الفني على توفير أفضل الظروف البدنية والذهنية لعناصره.
وشملت التعديلات تغيير مواعيد بعض الحصص التدريبية لتقام في أوقات مناسبة من فترتي الظهيرة والمساء إلى الفترة الصباحية، مع تخفيف الأحمال البدنية العالية خلال ساعات النهار،
والتركيز على الجوانب التكتيكية والاستشفائية، بما يضمن الحفاظ على جاهزية اللاعبين دون التأثير في مستوياتهم الفنية.
وأكدت مصادر مقربة من النادي أن فليك ناقش الأمر مع الطاقم الطبي وأخصائيي التغذية، لوضع برنامج متكامل يراعي الجوانب الصحية، وخاصة ما يتعلق بالترطيب والتغذية بعد الإفطار، تفادياً للإجهاد أو انخفاض المعدلات البدنية.
وأظهرت كاميرات التلفزة خلال المباراة الماضية أمام ليفانتي نجم البارسا لامين يامال متواجداً وسط أرضية الملعب عندما سمح للاعبي الفريقين بشرب الماء أثناء توقف اللعب.