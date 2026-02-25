فليك يُعدّل تدريبات برشلونة مراعاةً للاعبين الصائمين



اتخذ هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الإسباني خطوة لافتة داخل أروقة برشلونة، بعدما قرر تعديل البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة الحالية، مراعاةً للاعبين الذين يؤدون فريضة الصيام، في لفتة إنسانية تعكس حرص الجهاز الفني على توفير أفضل الظروف البدنية والذهنية لعناصره.





وأكد هانز فليك في مؤتمر صحفي، أن النادي وضع نظاماً خاصاً للاعبين الصائمين خلال شهر رمضان، لضمان الحفاظ على مستواهم البدني والفني.







ورداً على سؤال حول كيفية التعامل مع اللاعبين الصائمين، قال فليك: لدينا خطة واضحة جداً معهم؛ حيث تم وضع برنامج محدد يتضمن نصائح حول كيفية التغذية السليمة وأوقات الراحة الكافية.



وشملت التعديلات تغيير مواعيد بعض الحصص التدريبية لتقام في أوقات مناسبة من فترتي الظهيرة والمساء إلى الفترة الصباحية، مع تخفيف الأحمال البدنية العالية خلال ساعات النهار،

والتركيز على الجوانب التكتيكية والاستشفائية، بما يضمن الحفاظ على جاهزية اللاعبين دون التأثير في مستوياتهم الفنية.



وأكدت مصادر مقربة من النادي أن فليك ناقش الأمر مع الطاقم الطبي وأخصائيي التغذية، لوضع برنامج متكامل يراعي الجوانب الصحية، وخاصة ما يتعلق بالترطيب والتغذية بعد الإفطار، تفادياً للإجهاد أو انخفاض المعدلات البدنية.





وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة فليك القائمة على الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل غرفة الملابس، وتعزيز روح الاحترام والتفاهم بين جميع مكونات الفريق، وهو ما انعكس إيجاباً على الأجواء العامة والتركيز خلال التحضيرات للمباريات المقبلة.





ويأمل الجهاز الفني أن تسهم هذه التعديلات في الحفاظ على النسق التصاعدي للفريق، ومواصلة المنافسة بقوة على الاستحقاقات المحلية والقارية، في ظل مرحلة حاسمة من الموسم تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط.



وأظهرت كاميرات التلفزة خلال المباراة الماضية أمام ليفانتي نجم البارسا لامين يامال متواجداً وسط أرضية الملعب عندما سمح للاعبي الفريقين بشرب الماء أثناء توقف اللعب.