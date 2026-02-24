ريال مدريد يعتذر لجماهيره في الصين

قدم نادي ريال مدريد الإسباني اعتذاراً لجمهوره الصيني، بعد أن نشر دين هويسن، لاعب الفريق، منشورات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، فيما لم يعلق اللاعب نفسه على الأمر حتى الآن.

وأعاد اللاعب الشاب «20 عاماً» نشر صورة لرجل صيني مع تعليق ساخر جاء فيه: «حتى الصينيون ينادونه صينياً»، و«يمكنك أن تعصب عينيه بخيط تنظيف الأسنان».

وأثار تصرف هويسن غضباً واسعاً في الأوساط الصينية والآسيوية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن ينشر ريال مدريد، أمس الاثنين، اعتذاراً نيابة عن هويسن على حسابه في موقع «ويبو»، أكبر منصة تواصل اجتماعي في الصين، وفقاً لصحيفة «دياريو آس» الإسبانية.

ولم ينشر ريال مدريد الاعتذار نفسه على حساباته الأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يشر هويسن إلى الواقعة على حساباته الشخصية.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي تتضرر فيها صورة ريال مدريد في الصين خلال العامين الماضيين، بعد أن انتحل أحد المشجعين صفة مشجعين صينيين عام 2024، قبل أن تتواصل السفارة الصينية مع نادي العاصمة الإسبانية لاحقاً بشأن الواقعة، ليقدم النادي اعتذاراً في ذلك الوقت أيضاً.

ويأتي هذا في وقت يسعى فيه ريال مدريد إلى اتخاذ موقف حازم ضد العنصرية على الصعيد الدولي، بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية خلال مباراته مع بنفيكا البرتغالي، على خلفية اتهامات بوجود إساءة عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إيقاف الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، مؤقتاً أمس الاثنين، في أعقاب اتهامه بارتكاب انتهاكات عنصرية، ليغيب بذلك عن لقاء الفريقين غداً الأربعاء في إياب دور الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي حال إدانة بريستياني، الذي دافع عن براءته، فإنه سيواجه عقوبة إيقاف لا تقل عن 10 مباريات، فيما لم يتضح بعد موعد انتهاء تحقيقات «يويفا».