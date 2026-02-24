قائد المغرب السابق يعلن نهاية مشواره الدولي

أعلن المغربي رومان سايس، لاعب فريق السد القطري لكرة القدم، في وقت متأخر من أمس الاثنين، اعتزاله اللعب الدولي.

ونشر سايس عبر حسابه على «إنستغرام» رسالة جاء فيها: «اليوم، أختتم أجمل فصول مسيرتي الكروية. بعد تفكير عميق، أعلن بمشاعر جياشة اعتزالي اللعب الدولي».

وأضاف: «سيبقى ارتداء ألوان المغرب وقيادته أعظم شرف في مسيرتي. بالنسبة لي، يتجاوز هذا القميص حدود الرياضة: إنه قصة جذور وعائلة وقلب. في كل مرة ارتديته، شعرت بثقل المسؤولية، ولكن قبل كل شيء، بفخر لا يوصف».

وأكمل: «منذ صغري، كنت أحلم بهذه اللحظات. لطالما بذلت كل ما في وسعي من أجل هذا العلم وهذا البلد الذي منحني الكثير، مسترشداً دائماً بحبي لأمتنا واحترامي لشعبها».

وتابع: «أود أن أشكر إخوتي وزملائي في الفريق، الذين أصبحوا عائلة حقيقية لي مع مرور الوقت. شكراً للمدربين وطاقمهم على ثقتهم، وكذلك للفرق الطبية وجميع من يعملون خلف الكواليس لضمان أن نكون في أفضل حال».

وأضاف: «شكراً جزيلاً لكم، أيها المشجعون المغاربة. دعمكم الثابت هو القوة الدافعة التي تدفعنا للتفوق مباراة تلو الأخرى. مستقبل منتخبنا الوطني مشرق، وأتمنى لهم الكثير من الألقاب بإذن الله. سأكون الآن مشجعكم الأول، وفياً ومتحمساً، مهما كانت الظروف. أغادر المنتخب، لكنني سأبقى دائماً أسداً».

وظهر سايس للمرة الأولى مع منتخب المغرب عام 2012، وبعد فترة قصيرة أصبح لاعباً أساسياً في صفوف «أسود الأطلس».

وكان لاعباً بارزاً في تشكيلة المدرب وليد الركراكي خلال كأس العالم 2022، التي شهدت إنجازاً تاريخياً بوصول منتخب المغرب إلى المربع الذهبي.

وشارك سايس في 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكن المواسم الأخيرة كانت صعبة بعد تعرضه للعديد من الإصابات التي حرمته من المشاركة باستمرار.

وتوج سايس بلقبي الدوري القطري وكأس قطر في موسم 2024/2025.