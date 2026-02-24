الزوراء يعلن إنهاء التعاقد مع عماد النحاس

أعلن نادي الزوراء، المنافس في دوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنهاء تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس بالتراضي.

وقال النادي في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»: «قررت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء إنهاء التعاقد مع المدرب المصري عماد النحاس بالتراضي بين الطرفين».

وأضاف: «أكدت إدارة النادي أن القرار جاء بروح من التفاهم والاحترام المتبادل، مثمنة في الوقت ذاته ما قدمه الجهاز الفني من جهود خلال فترة عمله مع الفريق، ومتمنية له التوفيق في محطته المقبلة».

وجاء رحيل النحاس عقب خروج الزوراء من دوري أبطال آسيا 2، بعد الخسارة أمام الوصل الإماراتي 4-2 في إياب دور الـ16 الأسبوع الماضي، ثم الهزيمة أمام الكرخ 3-1 في الدوري العراقي، يوم الأحد.

وقاد النحاس، منذ توليه منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الزوراء في 20 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في خمس، وخسر أربع مباريات.

ويحتل الزوراء المركز السابع في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، سيخوض إحداهما أمام الشرطة يوم الخميس المقبل.